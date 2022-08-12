Суды защитили водителя, сокращенного из-за одной категории в правах

Количество открытых категорий в правах, не используемых в работе, на уровень квалификации не влияет, указали апелляция с кассацией.

Версия для печати

В деле № 88-13042/2022 сотрудник, уволенный по сокращению штата, требовал восстановления на работе, в должности водителя скорой помощи, а также компенсировать зарплату за вынужденный прогул, моральный вред и судебные расходы.

Первая инстанция отказала, апелляция, наоборот, встала на его сторону, кассация засилила выводы апелляции.

Суды установили, что для того, чтобы не быть сокращенным, работник должен был иметь выше, по сравнению с другими, квалификацию. У сокращенного были права открыты только в категории В, у других были и другие категории. Но суды указали, что наличие других категорий для работы врачом скорой помощи не нужны, а потому на квалификацию водителя не влияют. При этом, совершенно не учли стаж работы, а также производительность труда. Ее работодатель вообще никак не измерял, указал, что она у всех одинаковая.

А потому, работника постановили вернуть.

Мнение «Андрей Ивановский» может не совпадать с мнением редакции «Клерка». Хотите высказаться сами?
Версия для печати
Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист
Законопроекты

Депутаты предлагают поднять МРОТ до 30 тысяч рублей

В Думу внесли законопроект о повышении МРОТ до 30 тысяч рублей. По словам авторов инициативы, это около 200% искусственно заниженной величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране.

Депутаты предлагают поднять МРОТ до 30 тысяч рублей

Повышение квалификации

Обучение для бухгалтеров

Бухгалтеры и кадровики путаются в льготах для декретниц и отчетности по ним. Вебинар по самым сложным вопросам

В соцсетях клерки часто обсуждают ситуации с кадровым учетом по молодым родителям, расчетами и пособиями. Только за последнее время мы получили десяток таких вопросов.

Мероприятия

Разместить
Подотчет, командировки

Пять историй, как компании упростили бухучет и начали экономить на командировках

Сотрудники пяти компаний из разных сфер — энергетика, строительство, медиа, медицина и IT — поделились спецификой организации командировок в своих отраслях. Они рассказали, как отличались процессы до и после подключения Smartway и как удалось упростить отчетность деловых поездок.

Пять историй, как компании упростили бухучет и начали экономить на командировках
Читать еще