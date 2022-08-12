Суды защитили водителя, сокращенного из-за одной категории в правах

В деле № 88-13042/2022 сотрудник, уволенный по сокращению штата, требовал восстановления на работе, в должности водителя скорой помощи, а также компенсировать зарплату за вынужденный прогул, моральный вред и судебные расходы.

Первая инстанция отказала, апелляция, наоборот, встала на его сторону, кассация засилила выводы апелляции.

Суды установили, что для того, чтобы не быть сокращенным, работник должен был иметь выше, по сравнению с другими, квалификацию. У сокращенного были права открыты только в категории В, у других были и другие категории. Но суды указали, что наличие других категорий для работы врачом скорой помощи не нужны, а потому на квалификацию водителя не влияют. При этом, совершенно не учли стаж работы, а также производительность труда. Ее работодатель вообще никак не измерял, указал, что она у всех одинаковая.

А потому, работника постановили вернуть.