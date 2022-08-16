Поток требований от налоговой вне рамок по 28 контрагентам оказался незаконным

В деле № А70-13651/2021 три инстанции поддержали компанию, которая оспаривала требования налоговиков на основании п. 2 ст. 93.1 НК, запросивших документы по конкретным сделкам, но почти по всем контрагентам (всего по 28). Причем, требовали предоставить все, что было — договоры, все дополнения к ним, счета-фактуры, акты, накладные (ТН и ТТН), платежки, и вообще все, что было по взаимоотношениям. Ну и заодно информацию, где товар складировали, где передавали, кто возил, и пр.

Жалобы в УФНС и ФНС результатов не принесли, пришлось судиться.

Суды указали, что налоговики получили бы столько документов и информации вне рамок проверки, что позволило бы им, по сути, провести налоговую проверку. Без ее назначения и ограничений. А это есть злоупотребление правом, и делать такое нельзя. Принцип разумности есть, ему надо следовать. Так же, как и принципу целесообразности и обоснованности.

Вообще, конечно, хитрый финт ушами. С одной стороны, статья 93.1 не запрещает требовать документы и инфу сразу по нескольким сделкам. Но с другой, требовать вообще все, конечно, сам НК вроде бы не запрещает, но суды толкуют так, что надо бы аппетиты умеренные иметь.