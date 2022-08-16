Поток требований от налоговой вне рамок по 28 контрагентам оказался незаконным

Налоговики запросили столько документов вне рамок, что по сути, могли по ним провести проверку без ее назначения. Суды их рвение не оценили.

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В деле № А70-13651/2021 три инстанции поддержали компанию, которая оспаривала требования налоговиков на основании п. 2 ст. 93.1 НК, запросивших документы по конкретным сделкам, но почти по всем контрагентам (всего по 28). Причем, требовали предоставить все, что было — договоры, все дополнения к ним, счета-фактуры, акты, накладные (ТН и ТТН), платежки, и вообще все, что было по взаимоотношениям. Ну и заодно информацию, где товар складировали, где передавали, кто возил, и пр.

Жалобы в УФНС и ФНС результатов не принесли, пришлось судиться.

Суды указали, что налоговики получили бы столько документов и информации вне рамок проверки, что позволило бы им, по сути, провести налоговую проверку. Без ее назначения и ограничений. А это есть злоупотребление правом, и делать такое нельзя. Принцип разумности есть, ему надо следовать. Так же, как и принципу целесообразности и обоснованности.

Вообще, конечно, хитрый финт ушами. С одной стороны, статья 93.1 не запрещает требовать документы и инфу сразу по нескольким сделкам. Но с другой, требовать вообще все, конечно, сам НК вроде бы не запрещает, но суды толкуют так, что надо бы аппетиты умеренные иметь.

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Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

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