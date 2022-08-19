Правительство просят легализовать параллельный импорт алкоголя

Вице-премьеру Дмитрию Григоренко было направлено письмо от председателя правления АКОРТ (Ассоциация компаний розничной торговли) Игоря Караваева включить ряд импортных алкогольных брендов к параллельному импорту. Дескать, новых поставок нет, запасы иссякают, ассортимент приходится сокращать.

Как пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на слова Игоря Караваева, компании, приостановившие импорт алкоголя в Россию, обеспечивали 66% импорта виски, 63% поставок рома, 82% поставок коньяка, и 100% – игристых вин. Российскими аналогами, как пишет издание, заменить не получится – не хватает технологий, чтобы обеспечить производство в достаточных объемах.

Параллельный импорт же повысит собираемость налогов и акцизов, считает председатель правления АКОРТ.

В частности, предлагается разрешить параллельный импорт таких брендов:

– шампанского Moet и Veuve Clicqout (95% продаж в категории);

– крепких напитков Finlandia, Baileys, Jonnie Walker, Jack Daniel`s, Hennessy, Bell's, William Lawson's, Dewar's, Olmeca, Jagermeister, Captain Morgan и др.;

– пивных брендов Boddingtons, Heineken, Miller, Carlsberg, Guinness, Grimbergen, Budweiser.

Ну да ну да, Моэт и Клико прямо все подряд скупают, даже простые работяги. Им-то его и не хватает, наверное. Как и всяких там Джонни Уолкеров, Джеков Дэниэлсов и прочих Будвайзеров. Уж скажите сразу, нечего на торжественных приемах, форумах, биеннале ставить на стол для дорогих гостей. А простую «Русскую водку» вкупе с «Советским шампанским» и «Жигулевским пивом» — стыдно, видимо, клиенты не поймут. А то «ассортимент сокращается» у них.