За ошибки в бухучете ответит директор, сказали суды

Кассация в лице 6 КСОЮ по делу № 16-3869/2022 поддержала наказание для директора учреждения за грубое нарушение правил бухучета. Тот возражал, мол, виноват главбух, но суды это не впечатлило.

Привлекли его к ответственности по ст. 3, 4 статьи 15.15.6 КоАП – штраф 15 000 рублей.

Ошибки в учете были следующие:

– неверно рассчитана амортизация, основные средства приняты не по той стоимости, по которой его передавал учредитель;

– договор о рыночной о рыночной оценке имущества не был отражен в учете;

– указанный договор также не был указан в пане ФХД;

– признали объект предназначенным для отчуждения против согласия учредителя, и изменили его стоимость.

По мнению судов, виноват оказался именно руководитель, ведь именно он плохо организовал контроль и учет. А именно, ч. 8 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402- ФЗ «О бухгалтерском учете» нам гласит, что бухгалтерская (финансовая) отчетность считается составленной после ее подписания руководителем экономического субъекта. Согласно ст. 3 того же закона, руководитель экономического субъекта – единоличный исполнительный орган, либо лицо, ответственное за ведение дел экономического субъекта, либо управляющий, которому переданы функции единоличного исполнительного органа.

Иными словами, есть директор, он подписывает отчетность. Кто подписывает, тот и виноват.

В итоге, кассация в выводах предыдущих судов ничего менять не стала.