Двоих налоговиков в Минеральных водах повязали на взятке

О то, что в отношении инспекторов завели уголовное дело по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК, сообщается на сайте Следкома по Ставрополью.

Как считает следствие, два налоговика предложили ИП, занимавшейся торговлей продуктов и слабоалкогольных напитков не проводить в ее магазине налоговых проверок и не фиксировать нарушений торговли, которые могли привести к штрафу и другой административке.

Ну как бы эпизод банальный, такое повсеместно. Но сумма, за которую они решили предложить свои «услуги» — 30 тысяч рублей. Не совсем понятно, на двоих, или каждому, просто указана такая вот сумма.

Та решила сама посотрудничать с правоохранителями, но с другими. В рамках следственных действий она передала деньги налоговикам (теперь уже бывшим), и их тут же задержали и посадили под домашний арест. Идет следствие.

Упомянутый подпункт «а» части пятой статьи 290 УК — взятка в значительном размере (свыше 25 тыс. руб.), плюс группа лиц по предварительному (или организованная группа). Лишение от 7 до 12 лет, плюс дикие варианты штрафов (от 70 до 90-кратной суммы взятки), до кучи запрет до 10 лет на определенную деятельность и должности.

Хочется, как и всегда, в этом случае спросить: ну и стоило ли ради таких денег так подставляться? Это в УК размер «значительный». А в жизни 30 тысяч, причем, похоже, на двоих — ну что это такое? Хотя, возможно, думали о «легких деньгах», или предполагали периодически «доить».