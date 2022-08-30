Мораторий на банкротство предложили не продлевать

Как сообщает «Коммерсантъ», налоговая привела статистику по росту задолженности. С января по август она выросла с двух миллиардов рублей до двух с половиной. По мнению налоговиков, исправить ситуацию позволит снятие моратория, который сейчас не позволяет кредиторам подавать на банкротство должника.

Что характерно, налоговая очень редко сама начинает кого-либо банкротить. Только если точно есть ненулевая вероятность взыскания. В других случаях платить из бюджета вознаграждение арбитражному управляющему, компенсировать его расходы никто не будет.

Далее. При средней статистике в банкротстве «6 копеек с рубля», даже налоговая вряд ли сможет полностью взыскать весь долг с банкрота. Только часть, и то не всегда, поскольку есть более приоритетные очереди кредиторов.

А потому, снятие моратория на собираемость налогов вряд ли сильно повлияет. С учетом, что не меньше половины того же НДС они собирают не проверками, а комиссиями.

А мораторий, кстати, через месяц и два дня прекратится — он по 28 сентября.