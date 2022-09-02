Мошенники звонят от имени должностных лиц Роспотребнадзора

Некие лица названивают бизнесменам и руководителям организаций, представляясь должностными лицами Роспотребнадзора и просят скинуться на медтехнику.

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О «новом» (на самом деле, ничего нового тут нет) способе нажиться на доверчивых людях рассказали в Псковском Управлении Роспотребнадзора. Некоторые СМИ пишут, что злодеи звонят и представляются главой Роспотребнадзора (Анной Поповой что ли?), но именно в Управлении указали, что представляются главой регионального управления. Что, наверное, будет больше похоже на правду, оно надо главе ведомства лично кому названивать?

Ну да ладно, есть факт, что звонят и просят оказать материальную помощь в закупке медтехники. И, видимо, есть доверчивые люди, кто на это ведется.

Само собой, само Управление по региону предупреждает, что это все мошенники, сообщайте туда-то, не верьте и пр.

Но вообще, неужели трудно понять, что из госведомств никто и никогда так вот напрямую звонить и просить бизнес о материальной помощи не будет? У них бюджетное финансирование, все посчитано, все расписано. Нет у них такого пункта финансирования, как «помощь бизнеса». Ее обычно разные волонтерские и общественные организации собирают. Но, видимо, когда у бизнеса просит помощи некая общественная организация, тут скорее подумают, что мошенники. А вот когда глава Роспотребнадзора, пусть регионального, это да, надо верить. Так что ли?

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Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

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