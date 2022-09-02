Взятки могут требовать и бизнесмены — обещать передать, но не передавать

В Ростове-на-Дону осудили двоих бизнесменов, которые выманили 8 миллионов у компании якобы для взятки налоговикам. Деньги они решили присвоить себе.

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Как сообщает Rostovgazeta.ru, предприниматели, узнав, что в компании будет проводиться выездная налоговая проверка, решили на этом подзаработать.

Они убедили руководителя компании, что могут помочь с решением вопроса по ВНП. Для этого понадобится 8 миллионов рублей, а дальше вопрос они закроют, передав деньги неким лицам в налоговой. Взамен обещали, что компанию уберут из плана проверок и уменьшат сумму налогов.

До налоговиков деньги так и не дошли, хотя были ли тут налоговики вообще? Возможно, умысел был изначально положить деньги в карман.

В итоге один получил 5 лет, второй 4,5 года в колонии общего режима, плюс по 100 тысяч рублей с носа штраф.

Что тут можно сказать, судя по реальным, но сравнительно небольшим срокам — тут все-таки мошенничество, а не посредничество в передаче взятки. То, что сроки реальные – видимо, вернули только часть полученных денег, или не вернули вовсе. Ибо посредничество во взятке — более тяжелая статья, но у обвиняемого должны быть реальные выходы на конечного «бенефициара». А тут, видимо, просто хорошо убеждать умеют. Без реальных «связей».

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Андрей Ивановский
Андрей Ивановский
юрист

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