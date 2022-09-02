Ученикам запретили мобильные телефоны на уроках с 1 сентября

Министр о новом запрете сообщил на Общероссийском родительском собрании, пишет «РГ». Он также сказал, что на перемене пользоваться средствами связи будет можно. Однако по СанПинам использование мобильных телефонов в образовательных целях не допускается.

Ну в общем-то, чтобы ученики не отвлекались на уроках, это давно пора было ввести. Чтобы не списывали на контрольных, не срывали учебный процесс, и так далее.

Интересен тут другой момент. Сейчас популярны детские смарт-часы с камерой и сим-картой, которые позволяют родителям в любой момент посмотреть местоположение ребенка, а при необходимости посмотреть через камеру, что рядом с ребенком происходит. Ни для кого не секрет, что некоторые учителя порой ребенка могут ударить, оскорбить, или еще как-либо поступить к нему несправедливо.

Вот для таких устройств, которые по сути своей тоже мобильные телефоны, тоже запрет? Или есть варианты?