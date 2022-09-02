Уточненку нужно подавать самим, иначе придется уплатить пени

В деле № А40-178618/2021 после камеральной проверки первичной декларации у компании запросили пояснения — почему не включили авансовый счет-фактуру по одному из контрагентов. Им ответили, мол, ошиблись, не хотели, и подали уточненку. Компании начислили пени и оштрафовали.

Само собой, со штрафом те не согласились, обжаловали в УФНС. Там, как водится, по жалобе отказали.

Суды также компанию не поддержали. И напомнили, что на основании пп. 1 п. 4 ст. 81 НК, если уточненка представлена после истечения срока декларации (а в этом деле так оно и было), то ответственности не будет в следующих случаях:

– уточненка представлена до момента, когда неточные сведения обнаружили налоговики;

– уточненка представлена после ВНП, по результатам которой неточные сведения не были обнаружены.

Дата, когда налоговики обнаружили неточности, это дата, когда они направили требование о запросе пояснений.

Именно в этом деле налогоплательщик уточненку подал не сам, а после требования налоговиков. Потому, пп. 1 п. 4 ст. 81 НК тут применить нельзя. А потому, будет не только недоимка, но еще и пени. И штраф до кучи, на основании п. 1 ст. 122 НК.