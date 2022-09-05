Уволили через «Вайбер»? Суды сказали, что так делать нельзя

В деле № 88-10805/2022 три инстанции единогласно встали на строну сотрудника. Его уведомили о расторжении срочного трудового договора через мессенджер. Почтой тоже направили, но нарушили при этом сроки.

Хронология событий там была такая:

– 24.08.20 его приняли на работу, договор срочный, до 23.08.21;

– 17.08.20 он подал заявление на отпуск, с 24.08 по 10.09.21;

– 24.08.21 ему направили уведомление о расторжении, причем дата расторжения – 23.08.21

Само собой, тот решил увольнение обжаловать.

Как указали суды, процедура увольнения была не соблюдена. Во-первых, согласно ч. 1 ст. 79 ТК о расторжении срочного трудового договора нужно уведомлять письменно за три дня до увольнения. Дни календарные. А во-вторых, уведомление через мессенджер не соответствует соблюдению письменной формы.

В итоге, в пользу сотрудника взыскана зарплата в размере 25 тыс. руб. с копейками, 10 тыс. руб. Компенсация морального вреда, 15 тыс. руб. расходов на представителя.