Ваше ИП могло попасть под принудительную ликвидацию, а вы продолжаете вести деятельность

Вопросы, которые волнуют каждого предпринимателя. Расскажем о них в этой статье, но обо всем по порядку.

С 1 сентября 2020 г. под принудительную ликвидацию попали свыше 1.4 млн ИП по России. Важно, что большинство владельцев юр. лиц об этом даже не подозревают.

Ранее, закрытие Индивидуального Предпринимателя осуществлялось судебным органом по инициативе государства:

налоговой службы;

прокуратуры;

МАП России и т.п.;

также по инициативе контрагентов, кредиторов, инвесторов (по причине задолженностей ИП).

Сейчас, ситуация изменилась не в пользу Предпринимателя. Был принят Закон No129-ФЗ от 12.11.2019 г. No377-ФЗ, в котором налоговая получила право на принудительную ликвидацию ИП из ЕГРИП, без решения суда.

Причины принудительной ликвидации ИП

Важно! В 20-30% случаев ликвидация происходит по ошибке налоговиков, которые не отследили оплаты и сдачу отчетности предпринимателя.

Статус ИП признают недействующим, если одновременно совпали 2 условия:

1. Забыли подать отчетность.

Если более 15 месяцев предприниматель не предоставлял налоговым органам отчеты о движениях средств. Под “отчетами” подразумеваются все поступающие в Федеральную Налоговую Службу документы такие как:

декларации по НДС;

декларация о налоге на прибыль;

декларация по УСН (Упрощенной системе налогообложения);

декларация о подоходном налоге физических лиц (6 — НДФЛ);

ежеквартальный отчет по страховым взносам всех видов: на пенсионное, социальное и медицинское страхование.

2. Заработались и не увидели пени.

ИП попадает под санкции если есть недоимки и задолженности, в том числе менее 1 рубля, т.к. налоговая посчитала ненужным регламентировать эту сумму по налогам и сборам. Под порядок оплат попадают не только налоги и сборы, но и такие взносы как:

пенсионные;

медицинские и социальных (оплаты больничных и декретных пособий).

Итог

Если есть хотя бы минимальная задолженность, даже менее 1 рубля и не сдана ни 1 отчетность на протяжении 15 месяцев — ИП автоматически получает статус: «Принято решение об исключении ИП из ЕГРИП». Даже если на расчетный счет ИП регулярно поступают транзакции.

С ИП находящимися на (ПСН) ситуация следующая

Под принудительную ликвидацию попадают те, у кого прошло 15 месяцев с даты окончания срока действия последнего полученного патента, т.к. нет обязательства в предоставлении отчетов.

Последствия принудительной ликвидации для ИП

ИП после принудительной блокировки автоматически сталкивается с болезненными последствиями.

«После того как Предприниматель узнал о ликвидации, он в тот же момент должен прекратить деятельность.»

На практике — 98% ИП не в курсе об уведомлении налоговой о ликвидации. Налоговая информирует об этом ИП, через сайт «Вестник».

Предприниматели зачастую пропускают уведомление и тем самым попадают под такие последствия:

1. Блокировка расчетных счетов.

Время принятия решения на блокировку зависит от банка где у ИП открыт РС, например Сбербанк блокирует счет после 1-3 месяцев как Индивидуальный Предприниматель ликвидирован, у Тинькофф банка этот срок может дойти до 4-6 месяцев.

При совпадении ряда факторов «ИП не знал о ликвидации» + «Банк не заблокировал счет ИП» могут упасть оплаты, за которые он понесет дополнительную материальную ответственность:

до 29 апреля 2022 года отправить в ФНС декларацию 3-НДФЛ;

до 15 июля 2022 года заплатить налог в размере 13% с дохода (со всей суммы поступившей на РС после ликвидации).

2. Запрет на открытие / регистрацию нового ИП в течение 3-х лет.

В течение 3-х лет, налоговая перекроет «кислород» предпринимателю и запретит вести деятельность по ИП с момента закрытия. (п. 4 ст. 22.1 Закона No 129-ФЗ).

3. Материальная ответственность перейдет с расчетного счета ИП на физ. лицо.

Все обременения и задолженности Индивидуального предпринимателя перейдут на счета физ лица.

Если ИП накопил долги перед ФНС, они автоматически становятся его личными долгами — недоимки, пени и санкции по налогам не обнуляются.

Дальше ФНС опишет деньги с личных карт по инкассовому поручению и если этого не хватит, то поставит на мониторинг счета человека, в том числе его активы — акции, облигации и счета в иностранной валюте.

4. Административные и уголовные наказания для ИП.

Штрафы зависят от уровня оборотных средств пропускаемых через РС и кассу.

Предприниматель их получит за нелегальное ведение бизнеса после исключения из ЕГРИП, (напомним, что о ликвидации ИП он мог даже не знать и продолжать деятельность).

5. Работа ИП без лицензии (если предприниматель продолжает деятельность после ликвидации), приводит к таким санкциям, как штраф от 5 тыс. рублей с последующим изъятием готовой продукции, производственной техники и сырья.

Ликвидация ИП от А до Я

Предварительные действия налоговиков, перед лишением статуса ИП, в течение 1 месяца:

1. ФНС определяет, кто попал под критерии блокировки (подробнее смотри Пункт 1.):

предприниматель более 15 месяцев не предоставлял отчетность в налоговую;

имеются недоимки и задолженности.

2. В одностороннем порядке, без оповещения, налоговая примет решение о предварительном закрытии и выписке ИП из ЕГРИП.

3. ФНС разместит оповещение о своем решении на таких сайтах как:

Вестник;

Риски бизнеса;

Прозрачный бизнес.

После того как ИП оказался на стадии ликвидации, у него появляется ряд ограничений:

использование и оформление электронной подписи;

открытие РС;

получение кредитования для бизнеса.

Если ИП ликвидировано

Если прошел 1 месяц с даты поступления постановления о закрытии, у Предпринимателя есть 30-45 дней (в зависимости от региона) для того, чтобы подать возражение в ФНС и восстановить свой статус ИП. Процент восстановления ИП в таких случаях достаточно высок, для этого советуем обратиться к юристу.

Если срок составил свыше 1 месяца, советуем также поторопиться с обращением к юристу, дабы избежать штрафов и санкций или ознакомьтесь со следующим пунктом.

Процесс восстановления ИП после принудительной ликвидации

На практике мы встречаем 2 распространенных случая:

Первый случай

ИП, у которых принято решение о ликвидации менее 1 месяца назад, есть 30-45 дней (в зависимости от региона) для обжалования.

Цель заявления и документов, которые находятся ниже — «Дать понять налоговикам, что ИП вел и ведет свою деятельность, и готов на закрытие долгов по отчетам и недоимкам».

Какие документы нужны для восстановления ИП

1. Основным документом для обжалования будет ВОЗРАЖЕНИЕ.

Шаблон возражения можно скачать на нашем сайте https://clck.ru/gji9z или сформировать его конкретно под вашу проблему с одним из наших юристов. Мы советуем привлекать именно специалиста, имеющего практику в делах именно такого рода, т.к. каждый случай уникален и могут всплыть “подводные камни”. Наши юристы восстанавливают до 100% ИП, попавших в подобную ситуацию. (в случае, если Предприниматель не сокрыл важные подробности для восстановления).

2. Платежные поручения, квитанции об уплате всех задолженностей по налогам и страховым сборам (Можно и не платить сразу, а обойтись написанным в налоговую, не датируемым, обязательством об уплате всех долгов).

3. Ссылаться на отягчающие обстоятельства, пандемию для усиления человеческого фактора по восстановлению.

4. Заявления от контрагентов, инвесторов, кредиторов, которые могут быть заинтересованы в вашем восстановлении.

5. Закрыть отчетность перед налоговой за каждый месяц с момента крайнего отчета до момента ликвидации. Подтверждением того, что она сдана, является отметка на бумаге или в электронном виде от ФНС.

Куда подавать документы

Адрес регистрирующей налоговой для подачи документов вы можете найти на сайте «Вестник» он указан в нижней части решения по исключению ИП.

Как их подавать

Заявление с прикрепленными пакетом документов может сдать как сам предприниматель так и его доверенное лицо, на которого нужно оформить нотариальную доверенность. Если у вас нет возможности лично принести документы, то вам подойдет 2 способ. Документы вместе с заявлением также можно подать дистанционно, что в данном случае сделать крайне важно:

сформировать заказное письмо;

сделать опись вложения;

нотариально заверить подпись отправителя.

Важно ФНС не информирует Индивидуального Предпринимателя о принятом решении, но в 10-15% случаев приходит такое оповещение:

Рекомендуем лично отслеживать свой статус, на информационном ресурсе «Вестник» так как в 80-90% случаев такое оповещение не приходит.

Второй случай

ИП который не оспорил решение ФНС (в большинстве случаев просто не знал) в течение месяца, попал под ликвидацию из ЕГРИП.

В этом случае вернуть ИП будет труднее, но возможность есть. Случаи все очень разные.

На обжалование решения налоговой есть 1 год.

Цель жалобы и документов которые находятся ниже: «Необходимо показать ФНС что деятельность ИП велась и сыграть на человеческом факторе налоговиков которые и принимают решение по предпринимателю, что и даст высокую вероятность на восстановление ИП.»

Какие документы нужны для восстановления ИП в этом случае:

1. Основным документом для обжалования будет ЖАЛОБА.

Шаблон жалобы можно скачать на нашем сайте или сформировать его конкретно под вашу проблему с одним из наших юристов. Мы советуем привлекать именно специалиста, имеющего практику в делах именно такого рода, т.к. каждый случай уникален и могут всплыть «подводные камни». Наши юристы восстанавливают свыше 60 % ИП, попавших в подобную ситуацию. (в случае, если Предприниматель не сокрыл важные подробности для восстановления).

2. Подтверждение перечислений налогов и задолженностей с отметкой банка, акт сверки с ИФНС (Можно и не платить сразу, а обойтись написанным в налоговую, не датируемым, обязательством об уплате всех долгов).

3. Налоговые декларации с пометкой ИФНС о принятии или любые другие подтверждения о сдаче отчетности в электронном формате.

4. Одним из сильных аргументов для налоговой, будет предоставление копий действующих договоров с подрядчиками, партнерами и клиентами. Сильное влияние окажут договора с постоплатой на следующий год, тем самым ИП под санкциями налоговой просто не в силах принять оплаты за свою деятельность толкая налоговиков на свое восстановление.

5. Ссылаться на отягчающие обстоятельства, пандемию для усиления человеческого фактора по восстановлению.

Куда их подавать

Адрес для подачи документов вы можете найти в интернете, добавив ваш регион. Пример запроса: «адрес УФНС по Самарской области».

Как их подавать

Жалобу с прикрепленными пакетом документов может сдать как сам предприниматель так и его доверенное лицо, на которого нужно оформить нотариальную доверенность. Если у вас нет возможности лично принести документы, то вам подойдет 2 способ. Документы вместе с жалобой также можно подать дистанционно, что в данном случае сделать крайне важно:

сформировать заказное письмо;

сделать опись вложения;

нотариально заверить подпись отправителя.

Налоговая рассмотрит жалобу и пакет документов в течение 15 дней. Предпринимателя не вызывают. По итогам ИП либо вернут в реестр, либо откажут.