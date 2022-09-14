Проверки ФАС

Моё Дело подало на Кнопку жалобу в ФАС

Будет интересно!

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Где-то месяца четыре назад тут на Клерке (да и не только тут) случилась у нас дискуссия с Алексеем Ивановым про корректные и некорректные способы рекламы. А сейчас история получила продолжение — к нам в Кнопку пришёл запрос от ФАС по жалобе «Моего Дела».

Я считаю, что это здорово! Приятно, когда у коллег слова не расходятся с делом, и угрозы не остаются лишь угрозами. Теперь мы сможем узнать позицию ФАС по этому вопросу, вместо того, чтобы тонуть в софистике частных мнений.

Напишу тут обязательно, чем всё закончится.

У кого какие прогнозы, кстати? Делитесь, интересно.

gershtein
gershtein
Директор в Кнопка

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