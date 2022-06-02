С 31 мая будем реже передавать банкам документы о валютных операциях

С 31 мая 2022 года российские участники ВЭД по контрактам с нерезидентом на сумму в эквиваленте не более 600 000 рублей должен сообщить банку только код вида операции, а представлять документы о ней больше не нужно. Сейчас это надо делать по контрактам от 200 000 рублей. Расскажем об изменениях.

Новые правила по отчетам перед банком по валютным операциям будут применять, когда средства зачисляют на транзитный валютный счет резидента или когда деньги списывают с его валютного расчетного счета (Указание Банка России от 25.01.2022 № 6062-У).

Кроме того, сейчас все компании и ИП обязаны продавать 80% валютной выручки (Указ Президента от 28.02.2022 № 79). Минфин и Банк России уже разработали новые правила, по которым долю выручки в иностранной валюте, которая подлежит обязательной продаже, снизят с 80% до 50%. Решение будет принято уже на этой неделе.

Часть компаний и ИП, которые заключают одновременно импортные и экспортные сделки, разрешили вообще не продавать валютную выручку по внешнеторговым контрактам с контрагентами-нерезидентами (протокол заседания Правительственной комиссии от 29.04.2022 №39)