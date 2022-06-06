Кейс клиента: налоговая обнулила декларации по НДС и хочет уплаты налогов

На этой неделе мы консультировали нашу коллегу, бухгалтера, по аналогичной ситуации. Компания в 2020 году выяснила, что были обнулены декларации по НДС за 2018 и 2019 годы. Предположительно все декларации обнулила сама налоговая. К 2022 году ситуацию так и не прояснили, и сейчас на счетах у компании числится переплата по НДС в несколько миллионов с 2018 года. Однако вернуть деньги или зачесть их в счет уплаты будущих налогов контроллеры отказываются, ссылаясь на истечение срока в три года.

Налоговая хочет, чтобы компания повторно сдала корректировочные декларации по НДС и повторно заплатила налоги.

Как вообще могла произойти такая ситуация?

Вариант №1: В период с 10 июля 2018 по 2 ноября 2018 налоговая легально обнуляла декларации НДС, руководствовались письмом ФНС № ЕД-4-15/13247 от 10.07.2018. Позже это письмо было отозвано, так как действия инспекторов были признаны завышением полномочий и нарушением Налогового Кодекса.

Вариант №2: мошенники сгенерировали по доверенности подпись генерального директора и подали корректирующие декларации.

В нашей практики были случаи, когда подобным образом обнуляли декларации по НДС, прибыли и подавали «чужие» декларации.

Что нужно делать, если вы столкнулись с тем, что ваша декларация обнулена или принята чужая декларация:

1.Необходимо обратиться в Управление ФНС своего региона для подачи нескольких заявлений:

на выявление удостоверяющего центра, который сгенерировал электронный ключ;

на признание электронного ключей недействительным;

на признание «чужих» деклараций недействительными и аннулировать их.

2. Направить заявления в Генеральную прокуратуру РФ о хищении электронно-цифровой подписи.

Если УФНС откажет в удовлетворении заявлений и не предпримет меры, в течение 3 месяцев можно обратиться в Арбитражный суд. Как показывает практика, судьи нередко в подобных спорах принимают сторону налогоплательщиков (постановления АС Уральского округа от 11.09.18 № Ф09-4202/18, АС Западно-Сибирского округа от 20.07.18 № Ф04-2705/2018 и от 31.08.18 № Ф04-3470/2018).