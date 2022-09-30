Жизнь в стиле «Эко»

«Зеленые» технологии, используемые при строительстве, позволят зданиям быть более эффективными, а людям, находящихся внутри таких объектов, дают возможность испытывать больше комфорта. Выгодно это и собственникам: такое здание позволяет тратить меньше энергии на его обогрев или кондиционирование, соответственно экономить деньги, а в глобальном масштабе ресурсы страны.

Учитывая, что мир потихоньку в силу разных причин отходит от зеленой повестки, тем более отрадно, что у нас в стране успешный опыта реализации энергоэффективных и экологичных проектов реализуется и получает общественное признание. И даже проводятся конкурсы на выявление самых- самых.

При поддержке Департамента градостроительной политики города Москвы состоится премия Green Property Awards 2022, которая определит лучшие объекты недвижимости, обладающие наиболее технологичными характеристиками в России, и здания, в которых сочетаются все требования, соответствующие высоким стандартам энергоэффективности, экологичности и долговечности для пользователей, а также лучшие компании, работающие с green-объектами. Прием заявок продлится до 05 октября.

Цель премии Green Property Awards –распространение и также общественное признание вклада девелоперов, архитекторов, инженеров и управляющих в развитие «зеленого» строительства. Кроме того, одна из задач состоит в том, чтобы привлечь внимание представителей органов государственной власти, международных экспертов по защите окружающей среды и компаний-лидеров рынка недвижимости к проблемам экологичного строительства, популяризации новых стандартов и практик в градостроительной отрасли и принципов устойчивого развития.

В состав жюри Премии войдут топ-менеджеры и ведущие специалисты девелоперских, консалтинговых и управляющих компаний, представители профильных органов власти, руководители коммуникационных и рекламных агентств, дизайн-, архитектурных и проектных бюро, эксперты из сферы IT, digital и телекоммуникаций, издатели журналов рынка недвижимости, обладающие многолетним опытом работы и обширными знаниями в данной отрасли, профильные журналисты и представители аналитических центров.

В основных номинациях к участию приглашаются все сертифицированные объекты. Допускается также участие проектов, находящихся на этапе строительства, но при обязательном условии предоставления документа, подтверждающего строительство под какой-либо определенный экостандарт.

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