Достаточно ли поменять только систему налогообложения или нужно перейти с ИП на ООО

Всем привет! Я занимаюсь продажей оргтехники и расходных материалов.У меня ИП на УСН.

Очень часто клиенты которые хотят, чтобы я им выставил счёт с НДС. Я не знаю могу ли я это делать на моей системе налогообложения и если да, то как потом отчитываться перед налоговой.

При моём виде деятельности (я занимаюсь продажей как оптом, так и в розницу), на УСН стоит ли оставаться или перейти на ОСНО. Или лучше вообще открыть ООО.

Если я не ошибаюсь, то тот НДС который я сейчас плачу поставщику, я бы мог вернуть, если был бы на ОСНО, но тогда как я прочитал, мне бы пришлось платить 13% НДФЛ и всякие выплаты, выплаты если я правильно понял не маленькие.

Вроде выходит не очень выгодно, но меня не оставляет в покое вопрос, почему тогда так много клиентов, которые мне пишут - лучше с НДС .

Ответьте пожалуйста 🙏