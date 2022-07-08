Битва века: Генеральный директор VS Главный дизайнер. Кто кого?

Уже несколько дней в нашем офисе идёт реальная «битва» между генеральным директором и главным дизайнером. Они активно решают как поступить с коллекцией, которую собрали специально для кадровиков.
Дело дошло уже до того, что нам просто необходима «помощь зала», поэтому мы решили обратиться напрямую к нашим дорогим читателям. Вы нам точно сможете помочь!
А теперь коротко о коллекции…
Пять онлайн-курсов.
1. Всё о кадровом учете: учимся составлять кадровые документы без ошибок.
2. 1С: Зарплата и управление персоналом: мануал для бухгалтеров и кадровиков.
3. Защита персональный данных: в чем разобраться кадровику, бухгалтеру и директору.
4. Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов.
5. Как законно экономить на ФОТ.
Они помогут разобраться в сложных темах. Эксперты расскажут про ФОТ, организацию кадрового учета с нуля, как работать без штрафов и заполнять бумаги.
Пять вебинаров.
1. Новый порядок приема на работу.
2. Электронный кадровый документооборот.
3. Порядок увольнения: общий алгоритм и особенные случаи
4. Переход на кадровый ЭДО в 2022 году: какие могут быть подводные камни.
5. Новые правила проверки по ИП и самозанятым от ФНС: как теперь работать.
Консультации
Вместе с онлайн-курсами и вебинарами вы получаете уникальную возможность задавать вопросы экспертам по кадровому учету в неограниченном количестве 24/7. На все вопросы ответят высококлассные эксперты в области трудового законодательства, кадрового делопроизводства, юристы по трудовому праву, налоговые консультанты и специалисты по 1С.
Вся суть и соль лишь в том, что нам нужно определиться:
Вариант 1
Коллекция
Кадровый учет
В коллекцию для специалистов по кадрам входят 5 онлайн-курсов, 5 вебинаров и неограниченный доступ к сервису «Консультации» на 6 месяцев.
Или всё таки …
Вариант 2
Коллекция
Кадровый учет
Все нужные решения для специалиста по кадрам в одной коллекции. Узнайте о последних изменениях и работайте без ошибок и претензий со стороны проверяющих.
Для того чтобы избежать «подтасовки» голосования, мы оставим в тайне, где чей вариант.
Сейчас, дорогие читатели, всё зависит только от вас!
Мы ждём ваши решения в комментариях.