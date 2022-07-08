Битва века: Генеральный директор VS Главный дизайнер. Кто кого?

Уже несколько дней в нашем офисе идёт реальная «битва» между генеральным директором и главным дизайнером. Они активно решают как поступить с коллекцией, которую собрали специально для кадровиков.

Дело дошло уже до того, что нам просто необходима «помощь зала», поэтому мы решили обратиться напрямую к нашим дорогим читателям. Вы нам точно сможете помочь!

А теперь коротко о коллекции…

Пять онлайн-курсов.

1. Всё о кадровом учете: учимся составлять кадровые документы без ошибок.

2. 1С: Зарплата и управление персоналом: мануал для бухгалтеров и кадровиков.

3. Защита персональный данных: в чем разобраться кадровику, бухгалтеру и директору.

4. Прием и увольнение работников: кадровый учет без штрафов.

5. Как законно экономить на ФОТ.

Они помогут разобраться в сложных темах. Эксперты расскажут про ФОТ, организацию кадрового учета с нуля, как работать без штрафов и заполнять бумаги.

Пять вебинаров.

1. Новый порядок приема на работу.

2. Электронный кадровый документооборот.

3. Порядок увольнения: общий алгоритм и особенные случаи

4. Переход на кадровый ЭДО в 2022 году: какие могут быть подводные камни.

5. Новые правила проверки по ИП и самозанятым от ФНС: как теперь работать.

Консультации

Вместе с онлайн-курсами и вебинарами вы получаете уникальную возможность задавать вопросы экспертам по кадровому учету в неограниченном количестве 24/7. На все вопросы ответят высококлассные эксперты в области трудового законодательства, кадрового делопроизводства, юристы по трудовому праву, налоговые консультанты и специалисты по 1С.

Вся суть и соль лишь в том, что нам нужно определиться:

Вариант 1

Коллекция

Кадровый учет

В коллекцию для специалистов по кадрам входят 5 онлайн-курсов, 5 вебинаров и неограниченный доступ к сервису «Консультации» на 6 месяцев.

Или всё таки …

Вариант 2

Коллекция

Кадровый учет

Все нужные решения для специалиста по кадрам в одной коллекции. Узнайте о последних изменениях и работайте без ошибок и претензий со стороны проверяющих.

Для того чтобы избежать «подтасовки» голосования, мы оставим в тайне, где чей вариант.

Сейчас, дорогие читатели, всё зависит только от вас!

Мы ждём ваши решения в комментариях.