Сообщество профессиональных бухгалтеров, чаты, блоги бухгалтеров, подписки и число подписчиков на «Клерке»

На «Клерке» появилась страница, где можно увидеть все сообщество «Клерка» и понять вклад каждого пользователя в сообщество или почитать его блог. Вы должны про все это знать, если вы настоящий бухгалтер!

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Сообщество профессиональных бухгалтеров, чаты, блоги бухгалтеров, подписки и число подписчиков на «Клерке»

Вчера вечером на «Клерке» разработчики выкатили новый релиз. Сотрудники компании, а именно: Игорь Киселёв, frontend-разработчик, Александр Кальченко, backend-разработчик и Михаил Незговоров, главный дизайнер, совершили долгожданное. Изменили страницу пользователей «Клерка».

Чтобы узнать подробности, обратились к Игорю Киселёву:

– Новая страница появилась вчера. И она стала красивее и функциональней предыдущей.

И есть еще немало плюсов.

Во-первых, добавилась сортировка. Можно сортировать пользователей по количеству подписчиков, постов, комментариев. Теперь можно узнать дату регистрации на «Клерке».