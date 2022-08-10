Сообщество профессиональных бухгалтеров, чаты, блоги бухгалтеров, подписки и число подписчиков на «Клерке»

Вчера вечером на «Клерке» разработчики выкатили новый релиз. Сотрудники компании, а именно: Игорь Киселёв, frontend-разработчик, Александр Кальченко, backend-разработчик и Михаил Незговоров, главный дизайнер, совершили долгожданное. Изменили страницу пользователей «Клерка».
Чтобы узнать подробности, обратились к Игорю Киселёву:
– Новая страница появилась вчера. И она стала красивее и функциональней предыдущей.
И есть еще немало плюсов.
Во-первых, добавилась сортировка. Можно сортировать пользователей по количеству подписчиков, постов, комментариев. Теперь можно узнать дату регистрации на «Клерке».