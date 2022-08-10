Сообщество профессиональных бухгалтеров, чаты, блоги бухгалтеров, подписки и число подписчиков на «Клерке»

На «Клерке» появилась страница, где можно увидеть все сообщество «Клерка» и понять вклад каждого пользователя в сообщество или почитать его блог. Вы должны про все это знать, если вы настоящий бухгалтер!