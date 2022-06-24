Как ставить цены в новых цепочках поставок? Как не попасть на миллиардные риски?

Если их ставить не правильно, риски из-за пересчета цен ФНС могут достигать миллиардных значений.

Сначала очевидное:

1. Выберите метод ТЦО, по которому цена по сделке будет в рынке.

2. Контролируйте, чтобы коммерсанты выполняли ваши инструкции

3. Готовьте заранее документацию по ТЦО

А теперь, секретные лайфхаки шаолиньских монахов, владеющих древнейшей ТЦО мудростью из сражений с ФНС:

4. За какой период контролировать показатель рентабельности? В идеале контролировать нужно по каждой сделке (поставке). Это следует из судебной практики и на этом настаивает ФНС в проверках.

На практике это сложно. Если хотите контролировать более укрупненный показатель – нужно экономически обосновать более крупную группировку. Как это сделать? Расскажу в отдельном посте.

5. Сабстенс. Делать трейдера/ закупщика «на бумаге» бессмысленно, хотя некоторые юрисдикции это позволяют. Бездумно наполнять его людьми «для галочки» также бессмысленно, так как ФНС будет общаться с покупателями/ поставщиками – 3-ми лицами и выяснит, что по существу делает/ не делает трейдер.

Что делать?

- реально работать с покупателями через трейдера. Собирать все документы, переписку, протоколы совещаний, командировочные документы отдела продаж на трейдере.

- максимально наделить трейдера функциями и рисками (транспортировка, хранение и проч.)

Что будет, если этого не сделать?

ФНС скажет, что трейдер не имеет право на маржу, которую вы на нем оставляете, несмотря на то, что она в рынке.

6. Если по вашему товару есть биржевые котировки/ данные информационно-ценовых агентств, ФНС будет сравнивать вашу цену с этими котировками.

Что делать, если я этого не хочу?

Детально разобрать все существующие котировки и найти, почему они не сопоставимы с вашей сделкой (качество, тоннаж поставки, особые условия с договорами с конечными покупателями, разные рынки поставки и проч.). Закрепить ваше исследование на бумаге (документации по ТЦО).

Следите, чтобы вы не использовали формальные причины несоответствия, которые легко корректируются (разница в сроках поставки, разница в базисе поставки)

Что делать, если не получается обосновать несопоставимость?

Ответ не приятный, но зато правдивый=). Сравнивайте с этими котировками и считайте риски. Их можно снизить некоторыми способами нюансов в расчетах. Но это все равно лучше, чем закрыть глаза не считать метод СРЦ, а потом попасть на миллиардный риск из-за применения метода СРЦ.

7. Договоры с конечными покупателями. Сравните контролируемую сделку с договорами трейдера с конечными покупателями. Если порядок ценообразования по Вашей сделке сильно отличается от того, что происходит далее, это повод задуматься об экономических причинах такого отличия и подумать о корректировке ценообразования по контролируемой сделке.

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