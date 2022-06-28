Какие риски есть по оспариванию расходов на выплату премий ч. 2

Смотрел документы одного клиента и решил дополнить список рисков по премиям:

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Какие риски есть по оспариванию расходов на выплату премий ч. 2

Это продолжение поста об оспаривании учёта расходов на выплату премий по налогу на прибыль. Начало см. Здесь ссылка

Проверял документы клиента на аудите и решил пополнить мой список риск- факторов по премиям (https://www.klerk.ru/tribune/2076610/530829/).

1. Подгонка KPI

Клиент согласовал KPI, но согласованы они были прямо перед выплатой премии, заранее никаких четких KPI не было поставлено. Сами KPI выглядят разумно, но из- за того, что заранее они не были согласованы - это все выглядит как формальный документооборот, подогнанный под выплату премий. Я думаю, с учётом ст. 54.1 НК РФ это можно будет оспорить

2. Очень существенный размер премий

Забавно, но налоговые органы в судебной практике проявляют чувство социальной справедливости и как аргумент говорят о том, что управленческий персонал получил намного больше обычного персонала, а сам даже не участвовал непосредственно в производственной деятельности. Также размер премии сравнивают с прибылью компании.

3. Премия за плановые показатели 

Столкнулся с формулировкой, что премии даются в т.ч. за плановые показатели, вместо фактических. Конечно налоговые органы это могут оспорить. В судебной практике они детально изучают достижение всех необходимых показателей, чего уж говорить, если эти показатели в принципе плановые (т. е. нет факта выполнения).

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Artemtax
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Налог на прибыль

Декларацию по налогу на прибыль надо будет сдавать до 25 числа, а платить налог – до 28-го

Сроки уплаты налога на прибыль в 2023 году изменятся только для налоговых агентов. Свой налог надо будет по-прежнему платить до 28 марта (за год) и до 28 числа – ежеквартальные авансы.

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