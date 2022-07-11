Какие налоговые риски несут в себе новые налоговые ИТ-льготы

Реорганизация под запретом

Законопроектом введен запрет на применение льгот для новых ИТ-компаний, созданных путем реорганизации (после 1 июля 2022 года). Данные ограничения неприменимы для компаний, созданных до 1 июля 2022 года и применяющих ИТ-льготы в 2022 году.

Допустим, некая компания в ближайшем будущем планировала выделить в отдельное ЮЛ свой ИТ-департамент путем реорганизации. Применять льготы новая ИТ-компания, увы, не сможет.

Последние разъяснения ФНС России (от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@) говорили о том, что реорганизация, в результате которой новое юрлицо будет применять налоговые ИТ-льготы - это не признак необоснованной налоговой выгоды. С учетом запрета на реорганизацию в новом законопроекте налоговые органы могут утверждать, что если компания создала новое юрлицо и перевела туда ИТ-департамент - это будет сделано с единственной целью - обойти запрет на реорганизацию.

ИТ-льготы теперь не для УСН?

Согласно законопроекту из сферы действия ИТ-льгот по страховым взносам исключается компании, применяющие УСН. Норма закона сформулирована таким образом, что позволяет включать в «квалифицированный» только тот доход, который «учитывается в налоговой базе по налогу на прибыль». Не ясно, было ли это сделано законодателем намеренно дабы сократить потери доходов из бюджета, либо - это очередная юридическая неточность. Ждем дополнительных разъяснения по данному вопросу.

Новый порядок госаккредитации ИТ-компаний

С августа 2022 года будет действовать новый порядок госаккредитации ЮЛ в качестве ИТ-компаний. Надеюсь его успеют принять до этого времени, иначе получить льготы станет невозможно.

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