Подъехали позитивные разъяснения от ФНС касательно возможности применять налоговые ИТ-льготы! В чем подвох?

ФНС открыто заявила, что не против выделения ИТ департаментов из крупных компаний в отдельные юрлица.

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Подъехали позитивные разъяснения от ФНС касательно возможности применять налоговые ИТ-льготы! В чем подвох?

По мнению ФНС:

Такие признаки, как оказание услуг только взаимозависимым лицам, наличие общего с этими лицами центра управления, наличие общего с этими лицами бенефициара и другие черты экономической несамостоятельности не будут расцениваться как признаки «дробления бизнеса» для ухода от налогов. 

Тем не менее, по мнению ФНС России, в льготах может быть отказано при наличии злоупотреблений, например, при ведении иной неквалифицированной деятельности и завышении уровня вознаграждения за услуги ИТ-компании. 

Что это значит?

Это позитивный знак, но смущают некоторые метания по данному вопросу:

  1. Сначала было письмо ФНС которое говорило о том, что выделение ит компании это не дробление
  2. Далее тучи сгустились и по новым поправкам в НК РФ льготы запретили применять компаниям, выделенным из основной компании. Т.е. есть риск, что если вы создаёте новую компанию и переводите на неё персонал, налоговые органы могут сказать что это сделано с единственной целью - обойти запрет на выделение… 
  3. Сейчас вышло письмо о том, что признаки дробления бизнеса не будут работать в случае с ит компаниями…и можно инструктировать группу таким образом.

Что делать? 

Никого не слушать 😀 

Нужно ли пытаться применить льготы? Да, ведь очевидно есть посыл со стороны государства на это

Но! 

  • нужно готовить четкую бизнес цель под любую реструктуризацию. Сегодня позиция контролирующих одна, завтра другая, а ст.54.1 НК РФ (необоснованная налоговая выгода) из Кодекса никуда не уходит
  • удостовериться что ваша деятельность точно попадает под льготируемую, привести в порядок первичку
  • проверить должностные инструкции сотрудников
  • провести инвентаризую существующих и разрабатываемых ПО
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