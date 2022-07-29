Подъехали позитивные разъяснения от ФНС касательно возможности применять налоговые ИТ-льготы! В чем подвох?

По мнению ФНС:
Такие признаки, как оказание услуг только взаимозависимым лицам, наличие общего с этими лицами центра управления, наличие общего с этими лицами бенефициара и другие черты экономической несамостоятельности не будут расцениваться как признаки «дробления бизнеса» для ухода от налогов.
Тем не менее, по мнению ФНС России, в льготах может быть отказано при наличии злоупотреблений, например, при ведении иной неквалифицированной деятельности и завышении уровня вознаграждения за услуги ИТ-компании.
Что это значит?
Это позитивный знак, но смущают некоторые метания по данному вопросу:
- Сначала было письмо ФНС которое говорило о том, что выделение ит компании это не дробление
- Далее тучи сгустились и по новым поправкам в НК РФ льготы запретили применять компаниям, выделенным из основной компании. Т.е. есть риск, что если вы создаёте новую компанию и переводите на неё персонал, налоговые органы могут сказать что это сделано с единственной целью - обойти запрет на выделение…
- Сейчас вышло письмо о том, что признаки дробления бизнеса не будут работать в случае с ит компаниями…и можно инструктировать группу таким образом.
Что делать?
Никого не слушать 😀
Нужно ли пытаться применить льготы? Да, ведь очевидно есть посыл со стороны государства на это
Но!
- нужно готовить четкую бизнес цель под любую реструктуризацию. Сегодня позиция контролирующих одна, завтра другая, а ст.54.1 НК РФ (необоснованная налоговая выгода) из Кодекса никуда не уходит
- удостовериться что ваша деятельность точно попадает под льготируемую, привести в порядок первичку
- проверить должностные инструкции сотрудников
- провести инвентаризую существующих и разрабатываемых ПО
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