Обзоры для бухгалтера

Релокация данных: как выбрать между облачным и локальным сервером

Привет, это Филипп Щиров. Сегодня рассказываю о плюсах и минусах облачных сервисов в сравнении с локальными.

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Релокация данных: как выбрать между облачным и локальным сервером

Вам пора купить место в облаке, если:

  • Вы не готовы к крупному финансовому вложению.

Для того чтобы оборудовать собственный локальный сервер, нужно немало денежных средств: необходимо обеспечивать не только полную техническую комплектацию, но и её обслуживание.

Более того, заниматься устранением возможных сбоев вам придётся самостоятельно. Точнее, руками специально нанятого персонала. То же касается и обновлений системы – программное обеспечение не будет подгружать патчи автоматически, это нужно будет делать вручную, когда наступит необходимость.

  • Ваши сотрудники рассредоточены по разным точкам мира.

Локальный сервер, что следует из его названия, крайне ограничивает удалённый доступ к данным. При релокации офиса в другой город или страну придется столкнуться с серьёзными рисками. Во-первых, все процессы внутри компании и многие аспекты сотрудничества заморозятся на время перемещения оборудования на новое место.

Во-вторых, никто не застрахован от задержек в работе транспортной компании и других эксцессов, поэтому срок, на который большая часть деятельности предприятия будет остановлена, непредсказуем.

Ещё хуже, если при транспортировке серверное оборудование повредится. На ремонт понадобятся деньги, а также новые запчасти, с приобретением которых, в связи с санкциями, могут возникнуть проблемы.

В условиях реальности, когда многие специалисты выбирают сменить место жительства, облако имеет существенное преимущество. Облачный сервер никак не затрудняет доступ сотрудников к корпоративной информации из любой точки земного шара, где есть стабильный интернет.

  • Ваш бизнес растёт.

Когда во время масштабирования компании приходит новый персонал, гораздо проще предоставить всем новеньким доступ к облаку. На это уйдёт не больше пары минут, в то время как для подключения к локальной системе нужно приобретать пользовательскую лицензию для каждого сотрудника.

К тому же растущий бизнес сам по себе довольно нестабилен. От стихийных рыночных явлений может зависеть многое, в том числе необходимый объём хранилища данных. Облачный сервер легко поддаётся масштабированию и позволяет тратить на систему хранения данных именно столько, сколько нужно в конкретный период времени.

Случаи, когда локальное хранение данных подходит лучше:

  • Ваши данные используются для управления работой сложного оборудования. Например, если сервер нужен крупному высокотехнологичному предприятию.

  • Компания совсем небольшая, у вас есть офис и один-два сотрудника, работающих с компьютерами. То есть все, кому нужен доступ к данным, находятся в одном помещении.

  • Вы не располагаете стабильным интернетом. Конечно, облако не будет приносить всю заявленную пользу, если соединение с ним постоянно прерывается и быстрая передача данных невозможна.

Сравнение локальных и облачных серверов

Слабые места локального сервера:

  • Дороговизна. Как мы уже заметили, для содержания такого хранилища нужно большое количество ресурсов: отдельное помещение, собственный администратор и договор с обслуживающей организацией;

  • Повышенные риски. Если произойдёт фатальная для системы поломка или сбой, скорее всего, данные пропадут безвозвратно;

  • Больше ответственности. Помимо технического обслуживания, нужно регулярно производить резервное копирование информации, хранящейся на сервере. Если не делать этого регулярно, то данные также могут быть утеряны.

Преимущества локального сервера:

  • Независимость. Работа уже установленного оборудования не будет зависеть от его производителя или другого подрядчика;

  • Отсутствие регулярных трат. Так как оплата происходит единоразово, в дальнейшем не нужно будет вписывать траты на сервер в каждый месячный бюджет;

  • Конфиденциальность. При желании можно полностью отключить систему от интернета, что снизит вероятность утечки данных.

Минусы облачного хранилища:

  • Облачные технологии зависят от интернет-соединения;

  • Ошибка в системе провайдера, то есть фирмы, обеспечивающей доступ к облачному сервису, может повлиять на сохранность ваших данных и бизнес-процессы.

Плюсы облачного хранилища:

  • Все вопросы безопасности данных берёт на себя провайдер – компания, предоставляющая доступ к облаку;

  • Доступность из любой точки мира;

  • Снижение расходов. В среднем экономия при использовании cloud-серверов составляет 7,9%;

  • Отсутствие необходимости в сложном оборудовании. Всё, что вам нужно – обычный компьютер;

  • Автоматическое резервное копирование.

Вывод

Итак, подытожим самые важные моменты и определимся, какой тип системы хранения данных использовать, нужно:

  1. Подумать о безопасности.

    Оцените все риски и решите, хотите ли вы заниматься безопасностью корпоративной информации самостоятельно или готовы довериться подрядчику.

  2. Распределить финансы.

    Решите, готовы ли вы сразу крупно вложиться в локальный сервер.

  3. Определить круг решаемых задач.

    Если вам нужна система для управления технически сложным предприятием, то вам больше подойдёт локальный сервер. Если же у вас в штате есть люди, работающие на удалёнке, им необходим облачный сервис.

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