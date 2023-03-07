Релокация данных: как выбрать между облачным и локальным сервером

Вам пора купить место в облаке, если:

Вы не готовы к крупному финансовому вложению.

Для того чтобы оборудовать собственный локальный сервер, нужно немало денежных средств: необходимо обеспечивать не только полную техническую комплектацию, но и её обслуживание.

Более того, заниматься устранением возможных сбоев вам придётся самостоятельно. Точнее, руками специально нанятого персонала. То же касается и обновлений системы – программное обеспечение не будет подгружать патчи автоматически, это нужно будет делать вручную, когда наступит необходимость.

Ваши сотрудники рассредоточены по разным точкам мира.

Локальный сервер, что следует из его названия, крайне ограничивает удалённый доступ к данным. При релокации офиса в другой город или страну придется столкнуться с серьёзными рисками. Во-первых, все процессы внутри компании и многие аспекты сотрудничества заморозятся на время перемещения оборудования на новое место.

Во-вторых, никто не застрахован от задержек в работе транспортной компании и других эксцессов, поэтому срок, на который большая часть деятельности предприятия будет остановлена, непредсказуем.

Ещё хуже, если при транспортировке серверное оборудование повредится. На ремонт понадобятся деньги, а также новые запчасти, с приобретением которых, в связи с санкциями, могут возникнуть проблемы.

В условиях реальности, когда многие специалисты выбирают сменить место жительства, облако имеет существенное преимущество. Облачный сервер никак не затрудняет доступ сотрудников к корпоративной информации из любой точки земного шара, где есть стабильный интернет.

Ваш бизнес растёт.

Когда во время масштабирования компании приходит новый персонал, гораздо проще предоставить всем новеньким доступ к облаку. На это уйдёт не больше пары минут, в то время как для подключения к локальной системе нужно приобретать пользовательскую лицензию для каждого сотрудника.

К тому же растущий бизнес сам по себе довольно нестабилен. От стихийных рыночных явлений может зависеть многое, в том числе необходимый объём хранилища данных. Облачный сервер легко поддаётся масштабированию и позволяет тратить на систему хранения данных именно столько, сколько нужно в конкретный период времени.

Случаи, когда локальное хранение данных подходит лучше:

Ваши данные используются для управления работой сложного оборудования. Например, если сервер нужен крупному высокотехнологичному предприятию.

Компания совсем небольшая, у вас есть офис и один-два сотрудника, работающих с компьютерами. То есть все, кому нужен доступ к данным, находятся в одном помещении.

Вы не располагаете стабильным интернетом. Конечно, облако не будет приносить всю заявленную пользу, если соединение с ним постоянно прерывается и быстрая передача данных невозможна.

Сравнение локальных и облачных серверов

Слабые места локального сервера:

Дороговизна. Как мы уже заметили, для содержания такого хранилища нужно большое количество ресурсов: отдельное помещение, собственный администратор и договор с обслуживающей организацией;

Повышенные риски. Если произойдёт фатальная для системы поломка или сбой, скорее всего, данные пропадут безвозвратно;

Больше ответственности. Помимо технического обслуживания, нужно регулярно производить резервное копирование информации, хранящейся на сервере. Если не делать этого регулярно, то данные также могут быть утеряны.

Преимущества локального сервера:

Независимость. Работа уже установленного оборудования не будет зависеть от его производителя или другого подрядчика;

Отсутствие регулярных трат. Так как оплата происходит единоразово, в дальнейшем не нужно будет вписывать траты на сервер в каждый месячный бюджет;

Конфиденциальность. При желании можно полностью отключить систему от интернета, что снизит вероятность утечки данных.

Минусы облачного хранилища:

Облачные технологии зависят от интернет-соединения;

Ошибка в системе провайдера, то есть фирмы, обеспечивающей доступ к облачному сервису, может повлиять на сохранность ваших данных и бизнес-процессы.

Плюсы облачного хранилища:

Все вопросы безопасности данных берёт на себя провайдер – компания, предоставляющая доступ к облаку;

Доступность из любой точки мира;

Снижение расходов. В среднем экономия при использовании cloud-серверов составляет 7,9%;

Отсутствие необходимости в сложном оборудовании. Всё, что вам нужно – обычный компьютер;

Автоматическое резервное копирование.

Вывод

Итак, подытожим самые важные моменты и определимся, какой тип системы хранения данных использовать, нужно:

Подумать о безопасности. Оцените все риски и решите, хотите ли вы заниматься безопасностью корпоративной информации самостоятельно или готовы довериться подрядчику. Распределить финансы. Решите, готовы ли вы сразу крупно вложиться в локальный сервер. Определить круг решаемых задач. Если вам нужна система для управления технически сложным предприятием, то вам больше подойдёт локальный сервер. Если же у вас в штате есть люди, работающие на удалёнке, им необходим облачный сервис.

Кстати, я веду Telegram-канал, в котором рассказываю про бизнес и облачные технологии.

Перейти и подписаться можно по ссылке: https://t.me/altapp1c.