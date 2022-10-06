Важные изменения в отчетности по сотрудникам — физическим лицам в 2023 году

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования будут объединены в Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России.

Данное решение, как поясняет министерство труда и социальной защиты, принято в связи с тем, что в РФ вводится единая цифровая платформа для администрирования выплат, введения единого тарифа страховых взносов (будет перечисляться единым платежом), определения единого окна для обращения за мерами поддержки (Госуслуги), единого центра для консультирования граждан по вопросам предоставления всех мер поддержки (единого контакт-центра). Планируется, что учредителем будет выступать правительство РФ, в качестве собственника имущества фонда — Российская Федерация. При этом Российская Федерация несет ответственность по публичным обязательствам фонда, таким как выплата пенсий, пособий и других социальных выплат.

Эта информация многим уже знакома, но какие изменения необходимо внести бизнесу в существующую отчетность в связи со слиянием? Подготовили список изменений по отчетности по сотрудникам- физическим лицам. Действующие в настоящее время формы персонифицированной отчетности прекратят свое существование.

В налоговые органы необходимо будет сдавать две формы по страховым взносам (ID проекта 01/02/09-22/00131104)

РСВ по новой форме — ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

— ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом; Новую форму под названием «персонифицированные сведения о физических лицах» — ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего на отчетным.

Главное изменение в РСВ — таблицы и подразделы, посвященные разным видам страхования, буду объединены, останется 4 приложения — расчеты в соответствии для различных льготников, студентов (как и сейчас), остальные будут отменены.

Новый отчет — «Персонифицированные сведения о физлицах» — будет иметь такой же титульный лист, как и РСВ, только без указания среднесписочной численности, и еще один лист со сведениями о физлицах (ИНН, СНИЛС, ФИО, сумма выплат по каждому). По всем физлицам сдается один общий отчет — количеству физлиц будет соответствовать количество таблиц на втором листе. Периодичность сдачи отчета — ежемесячно.

( ) надо будет сдавать «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". ЕФС-1. Сроки сдачи для каждого раздела и подразделов будут свои. В новый Фонд ID проекта 01/02/09-22/00131496 ) надо будет сдавать «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". ЕФС-1. Сроки сдачи для каждого раздела и подразделов будут свои.

Отчет заменит формы 4-ФСС, СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, СЗВ-М.

С вводом общей схемы для большинства налогов и страховых взносов меняются и сроки:

сдача отчетов до 25-го числа,

перечисление платежа — до 28-го числа.

Какие изменения будут внесены в Инфоресурс ФМ, через который добросовестные клининговые компании подтверждают заказчикам трудовой ресурс и его официальное трудоустройство (во избежание махинаций с ФОТ и возникновения у заказчиков претензий со стороны ФНС России), сообщим дополнительно.