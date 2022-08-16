Как изменились доходы россиян в 2022 году: результаты опроса Bankiros.ru

Национальный лидер также отметил, что власти уже сейчас реализуют ряд мер по данному вопросу. Так, государством были дополнительно проиндексированы пенсии, МРОТ и прожиточный минимум на 10%, благодаря чему вырос размер некоторых социальных пособий: ежемесячных выплат на детей до 3 лет, пособий на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет, а также социальных доплат к пенсии. Общий размер индексации социальных выплат в 2022 году с учетом повторной индексации составил 19,5%.

Портал Bankiros.ru решил уточнить у своих читателей, смогли ли они повысить свой доход за последний год. Опрос проходил в телеграм-канале портала, а всего в исследовании приняло участие 2606 человек. После подсчета голосов были выявлены следующие результаты:

75% — признались, что уровень их дохода не увеличился;

9% — увеличили свой доход на 10%;

5% — смогли повысить свой доход на 10% — 20%;

4% — повысили свой доход на 20% — 30%;

4% — увеличили свой доход на 80% и более;

2% — смогли увеличить свой доход на 40% — 50%;

1% — стали зарабатывать на 50% — 80% больше.

Также в рамках опроса читателям был задан вопрос о том, как повышение доходов отразилось на их жизни и повседневных тратах. Ответы на него дали 1719 человек, из которых:

62% — не заметили повышения доходов из-за инфляции;

26% — не заметили роста доходов из-за увеличения расходов;

5% — получили возможность откладывать на дорогие покупки и услуги;

4% — начали покупать больше или дороже;

2% — направили средства на погашение кредитов;

1% — перестали экономить на коммунальных расходах.

Стоит отметить, что проведенный опрос вызвал неоднозначную реакцию у читателей. Некоторые из них посчитали, что повысить доход удалось только гражданам, работающим на себя, а другие отметили, что не могут назвать точные суммы расходов, поскольку все равно тратят больше, чем зарабатывают. Помимо этого, аудитория канала вспомнила идею о прогрессивном НДФЛ и предложила понизить его для граждан с низкими доходами, чтобы улучшить их финансовое положение.

Сегодня, чтобы уменьшить разрыв между доходами и расходами, многие россияне обращаются к кредитным картам. Этот инструмент позволяет использовать кредитные средства на любые цели в рамках УК РФ: на покупки, образование, ремонт, поездки, лечение в частной клинике и на другие цели.