Россияне рассказали сколько тратят на дошкольное образование ребенка

В исследовании приняло участие 2152 человека. Команда финансового портала Mainfin уточнила у читателей, какой детский сад посещает их ребенок. Форма вопроса предполагала выбор только одного варианта ответа.

Одни семьи выбирают частные детские сады из-за необходимости — в государственных садах часто бывают многолетние очереди. Другие выбирают в первую очередь программу занятий. Ребенок посещает частный детский сад, потому что там его обучают иностранным языкам, танцам, водят в бассейн, занятия ведутся по системе Монтессори, углубленно работают с особенными детьми и другое.

Некоторые семьи нормально относятся к государственным садикам, ведь методику для них отработали уже давно, а некоторые воспитатели занимались еще с родителями детей. При этом часто стоимость детского сада бывает в несколько раз ниже частных дошкольных учреждений.

Абсолютное большинство россиян — 61% ответили, что их ребенок посещает только государственный детский сад. 14% рассказали, что их ребенок посещал частный детский сад до подхода очереди в государственный. Около 11% ответили, что их ребенок не ходит в детский сад в принципе, за ним присматривают родные. Еще 10 % ответили, что их ребенок посещает только частный детский сад. Около 4 % рассказали, что их ребенок не ходит в детский сад в принципе, с ним занимается няня.

Эксперты также узнали у россиян, какую сумму ежемесячно они тратят на дошкольное образование ребенка. Эта форма ответа также предполагала выбор только одного варианта ответа.

27% опрошенных признались, что тратят на эти цели более 15 тысяч рублей ежемесячно. Чуть меньше — 23% респондентов тратят на дошкольное образование ребенка от двух до пяти тысяч рублей в месяц. Еще 17% выделяют на эти цели до двух тысяч рублей. 11% россиян тратят на дошкольное образование ребенка от пяти до восьми тысяч рублей, столько же 11% россиян тратят от восьми до десяти тысяч рублей ежемесячно. Семь процентов ( 7 %) опрошенных тратят на эти цели от 12 до 15 тысяч рублей, а 4 % опрошенных выделяют из бюджета на дошкольное образование детей от десяти до 12 тысяч рублей ежемесячно.

Эксперты также узнали у россиян, на что они ориентировались при выборе детского сада для ребенка. Часть родителей ответили, что выбирала государственный детский сад рядом с домом или работой, чтобы сэкономить время на дорогу. Особенно актуально это было для родителей, у которых нет своего автомобиля.

Некоторые родители признались, что вынуждены водить своего ребенка в частный детский сад, потому что не могут получить место в государственном садике, а из-за отсутствия финансов приходится даже брать кредиты на эти цели. Некоторые остановились на нем, потому что их ребенок часто болеет и проводит большое количество времени дома.

Часть родителей рассказала, что из-за особенностей развития ребенка они выбирают детские сады с определенным уклоном. Педагоги в таких садах помогают их детям восполнить пробел в развитии или адаптироваться в детском коллективе.