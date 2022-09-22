Каковы кредитные предпочтения россиян в 2022 году

Результаты показали, что 35% респондентов не готовы взять кредит даже при острой необходимости, а 19% опрошенных признались, что скорее не возьмут кредит, чем возьмут. Также 17% участников опроса отметили, что ранее не брали кредиты и не планируют этого делать, 16% россиян могут взять кредит, если заставит ситуация, а 13% читателей скорее возьмут кредит, чем не возьмут.

Почему россияне боятся кредитов

В следующей части исследования эксперты спросили аудиторию, отрицательно ответившую на первый вопрос, о том, почему они не хотят брать кредит. У 57% респондентов отсутствие желания использовать кредитный инструмент связано с боязнью переплат. Не нуждаются средствах и не испытывают проблем с деньгами 15% опрошенных, а боятся обмана со стороны банка — 10%. Кроме того, 9% читателей предпочтут при необходимости занять средства у родных, 5% отказывают в кредите из-за плохой кредитной истории, а 4% имеют негативный опыт кредитования.

Как россияне выбирают кредиты

Россиянам-заемщикам был задан вопрос, на что они обращали внимание при выборе кредита. Для 84% важна ставка по кредиту. Четверть опрошенных сначала изучает дополнительные платежи и комиссии по кредитной программе, а еще 23% — смотрят, насколько удобно погашать кредит. Для 21% участников опроса важен лимит по кредиту, а для 17% — срок кредитования.

Также 12% респондентов обращают внимание на скорость оформления кредита и выдачи средств, а 12% — предпочитают брать кредиты без обязательной страховки. Для 11% россиян важен небольшой портфель документов, необходимых для займа, 10% читателей при выборе кредита важно, куда перечисляют средства — на картсчет, выдают наличные в кассе и другое, 4% — обращают внимание на другие показатели.