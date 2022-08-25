Налоговые изменения 2022

Украина расторгла соглашение с РФ об избежании двойного налогообложения

Налоговое соглашение прекратит действовать с 1 января 2023 года.

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Украина расторгла соглашение с РФ об избежании двойного налогообложения

Украина направила России ноту о расторжении соглашения между правительствами двух стран об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонении от уплаты налогов, указано на сайте Минфина России. Соглашение прекращает свое действие с 1 января 2023 года.

Данная денонсация со стороны Украины будет означать, что увеличится нагрузка на плательщиков — налоговых резидентов РФ, так как налоги придется платить в казну обеих стран без всяких поблажек.

Весной Украина уже заявляла о том, что в одностороннем порядке останавливает с Россией обмен финансовой информацией и действие давних соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН).

Обмен финансовой информацией помогает странам собирать налоги в зарубежных источниках и разыскивать уклонистов, которые прячут в других юрисдикциях свои доходы. Соглашения об избежании двойного налогообложения, напротив, позволяют добросовестным налогоплательщикам снизить налоговую нагрузку за счет зачета налогов.

Frank Media
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