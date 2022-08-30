Аналитики ЦБ посчитали завышенными параметры нового бюджетного правила Минфина

Аналитики Банка России считают, что в рамках новой модификации бюджетного правила «более рациональным» было бы установление базовой цены нефти на текущем уровне, то есть на уровне $40 за баррель нефти Urals, нежели чем предложенный Минфином вариант (о нем писала газета «Ведомости»). Министерство считает, что параметры нового бюджетное правила должны быть следующими: цену отсечения в $60 за баррель, а уровень добычи нефти — 9,5 млн баррелей в сутки. Эксперты ЦБ также указывают, что им кажется целесообразным снижение используемого в расчетах объема добычи нефти.

«Цена нефти Urals $60 за баррель представляется нам существенно выше равновесного уровня для средне- и долгосрочного периода. Цена эталонной марки нефти Brent с высокой вероятностью вполне может закрепиться около $60–65 за баррель… Аналогичные, хотя и заметно более низкие, риски есть и со стороны объема добычи нефти… Выбранный уровень в 9,5 млн баррелей в сутки выглядит реалистичным на горизонте до 2025 года, однако уже на горизонте до 2030 года он представляется несколько выше равновесного», — пишут эксперты регулятора в аналитической записке «Модификация бюджетной политики: от консерватизма к мягкости».

В результате, по их мнению, установления параметров новой модификации бюджетного правила «усиливает риски» формирования резервов в Фонде национального благосостояния (ФНБ) в относительно благоприятные со стороны внешней конъюнктуры периоды, которые будут недостаточны «для покрытия отрицательного разрыва между фактическими и базовыми нефтегазовыми доходами в периоды, когда цена нефти будет ниже базовой». «По нашим оценкам, уже в 2025 году объем нефтегазовых доходов (при нефти Urals $55 за баррель) может оказаться на 0,25 трлн рублей ниже базовых нефтегазовых доходов, в то время как расчет базовых нефтегазовых доходов по старой модификации бюджетного правила позволил бы сберечь в ФНБ около 1,5 трлн рублей», — отмечается в аналитической записке.

Таким образом, властям придется выбирать из двух вариантов. Первый – это допущение колебания бюджетных расходов в зависимости от внешнеэкономической конъюнктуры, а второй – ускорения роста долга для покрытия расходов бюджета. Последний вариант «может оказаться приемлемым на горизонте нескольких лет за счет использования оставшихся резервов, но несет высокие риски для устойчивости государственных финансов на средне- и долгосрочном горизонте». Впрочем, как отмечают аналитики, возможны и другие варианты, например, — наращивание налоговой нагрузки.