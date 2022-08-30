Чешская дочка Сбербанка объявлена банкротом

Городской суд Праги объявил о банкротстве «дочки» Сбербанка в Чехии — Sberbank CZ и назначил слушание на 6 октября 2022 года, указано на сайте чешского информационного агенства СТК. Дело о неплатежеспособности банка было возбуждено ещё в конце июня 2022 года. Его имущество будет продано, а вырученные средства пойдут на расплату с кредиторами.

В конце апреля этого года Нацбанк Чехии принял решение отозвать лицензию у Sberbank CZ, который ранее входил в группу Sberbank Europe. А 2 марта Сбербанк сообщил, что уходит с европейского рынка, поскольку столкнулся с «аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений».

По данным за июнь, просроченные более чем на 30 дней обязательства банка составляют 42,3 млрд крон. Одним из пострадавших кредиторов стал эндаумент-фонд бывшего президента Чехии Вацлава Клауса и его жены Ливии. Он держал на депозитах в Sberbank CZ миллионы чешских крон. В числе затронутых банкротством Sberbank CZ оказались Оломоуцкий край Чехии и муниципалитеты Сенице-на-Гане и Йиглава. Сенице-на-Гане потерял около 45 млн крон, которые должны были пойти на финансирование новой канализационной системы. У местных властей Йиглавы на счетах в Sberbank СZ застряли около 154 млн крон.