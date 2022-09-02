ВТБ запускает выдачу экспресс-кредитов суммой до 100 тысяч рублей

ВТБ запускает экспресс-кредитование с лимитами от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей и сроком от 6 месяцев до 5 лет, сообщается в его прес-релизе.

Банк ожидает, что портфель таких кредитов к концу 2022 года будет составлять около 800 млн рублей.

«В нынешних рыночных условиях получение средств «здесь и сейчас» с низким ежемесячным платежом стало актуально для наших клиентов, особенно среди молодежи и людей с невысокими доходами», — отметил начальник управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.

Ранее Frank Media сообщали, что из-за снижения ключевой ставки и последовавшего за этим сокращения рыночных ставок в июле 2022 года повысился спрос клиентов на крупные потребительские кредиты от 500 тысяч рублей. Доля выдачи таких кредитов за июль составила 14%, когда в марте этот показатель был всего 7%.