ФНС предлагает начать обмен финансовой информацией с Казахстаном, Мальдивами и Оманом

Федеральная налоговая служба (ФНС) опубликовала проект приказа о перечне стран, с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией — в нем налоговики предлагают исключить из списка Швейцарию и Каймановы острова, указано в пояснительной записке документа.

Помимо этого, ФНС предлагает дополнить данный перечень, добавив в него Казахстан, Мальдивы и Оман.

Если данный проект приказа будет принят, то число юрисдикций, которые производят обмен с Россией финансовой информацией, увеличится до 96, куда входят 85 государств и 11 территорий.

Ранее Frank Media сообщали, что Федеральный совет Швейцарии, который является коллективным главой государства, принял решение временно приостановить обмен финансовой информацией с Россией.

Весной 2022 года правительства ряда стран заявили о том, что прекращают обмен финансовой информацией с РФ. Среди них Великобритания, Германия, США. Латвия и Украина приостановили СИДН с РФ.

С 2018 года Россия является участницей автоматического обмена финансовой информацией (Common Reporting Standard, CRS) — механизма, разработанного ОЭСР. На начало 2022 года эти стандарты применяли 115 юрисдикций.