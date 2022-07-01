Реплика по поводу изменений, которые внесли в ФСБУ 26/2020

28 июня в Минюсте был зарегистрирован приказ Минфина России от 30.05.2022 № 87н «О внесении изменений в Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 „Капитальные вложения“».

Изменения, внесенные этим приказом, вступают в силу с отчетности за 2024 год (п. 2 Приказа), поэтому подробный их анализ можно будет провести несколько позже, после подробного и вдумчивого изучения сего опуса, а не после первого его прочтения, так сказать, по диагонали.

Сейчас же мне хотелось бы только отметить, что с 2024 года капитальными вложениями будет признаваться не только процесс приобретения (изготовления, возведения и пр.) объектов основных средств, но также и процесс приобретения (изготовления) нематериальных активов.

Согласен с тем, что в условиях цифровизации (когда успешной, а когда и не очень) не только экономики, но и всей нашей действительности, порядок учета компьютерных программ и других цифровых продуктов имеет очень большое значение. Но так давайте это делать цивилизованно, с соблюдением всех необходимых действующих правовых процедур!

Пусть эти процедуры, возможно, и устарели, но порядок есть порядок.

К чему это я?

Берем Гражданский Кодекс Российской Федерации и внимательно читаем статью 3 «Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права». И там русским по белому четко и однозначно расписана иерархия законодательных и иных актов:

Гражданский кодекс,

федеральные законы,

указы президента,

постановления Правительства.

приказы, положения и другие нормативные акты министерств и других федеральных органов исполнительной власти.

Документ, стоящий в иерархии ниже, не может противоречить вышестоящему. То есть, не может приказ Минфина вступать в противоречие с федеральным законом.

И смотрим Федеральный закон (который не пользуется сейчас такой популярностью, как десяток лет назад) — от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». В статье 1, которая так и называется — «Основные понятия» — дано однозначное определение капитальных вложений. Это инвестиции в основной капитал (ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА). В том числе, затраты на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты.

О нематериальных активах ничего не сказано.

Но новая редакция ФСБУ 26/2020 капитальными вложениями для целей бухгалтерского учета именует затраты организации на приобретение, создание, улучшение объектов основных средств, объектов нематериальных активов, а также восстановление объектов основных средств.

А ничего, что законодательство по бухгалтерскому учету является частью гражданского законодательства? Ничего, что приказы Минфина не должны противоречить федеральным законам?

Естественно, что подписавший этот приказ министр финансов, документ не читал. Как было верно подмечено в очень старом анекдоте — генералы (и министры) не обязаны уметь читать и писать. Им достаточно уметь расписаться в том месте, на которое указал принесший на подпись этот документ подчиненный.

Но юристы Минфина и Минюста, которые готовили этот документ к регистрации и таковую произвели, должны, мне кажется, были это заметить.

Вот если бы правовая процедура была проведена корректно, сначала внесены изменения в закон, а потом уже — в нормативный документ федерального министерства, претензий не было бы никаких. А тут получается, что чиновники нарушают правила действующего законодательства, игнорируют требования ст. 3 ГК.

Нас же, рядовых налогоплательщиков, за нарушения (когда действительные, когда мнимые) наказывают по всей строгости.

Да, я зануда, и этим зачастую горжусь. Но законы (даже в мелочах) должны быть едины для всех. Поэтому, мне кажется, должны найтись грамотные и дотошные юристы, которые как-то укажут чиновникам на их ошибки (или халатность, или безграмотность, не знаю).

Но, так же возможно, что тут уже я, в силу своей юридической некомпетентности, чего-то не учел, никакого противоречия нет, и мое возмущение не имеет смысла. Если кто-то укажет мне на это, то моя благодарность (в разумных пределах, разумеется) не будет иметь границ.