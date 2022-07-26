О федеральных стандартах и их применении

На сайте идет довольно бурное обсуждение проблем, связанных со вступлением в силу ФСБУ.

«Кому пришли в голову эти ФСБУ? Что курили эти люди? Они уже эмигрировали или их еще можно найти?».

Вставлю и свои пять копеек.

Как мудро заметил кто-то из древних: — Tempora mutantur et nos mutamur in illis. Или, как перевел один не менее мудрый сельский батюшка полтора века назад: — Время текёт, и с мы с ею.

Это я к тому, что давно прошли те времена, когда государственные предприятия (а других и не было) были обязаны вести бухгалтерский учет своей финансово-хозяйственной деятельности строго по правилам (приказам, инструкциям), установленным вышестоящими инстанциями.

С одной стороны – это логично и правильно. Однозначно написанная инструкция позволяла без особых проблем перевести на язык бухгалтерских проводок любую финансово-хозяйственную операцию, произведенную предприятием.

А если она (данная операция) почему-то не была предусмотрена инструкцией (или Планом счетов), то это могло быть признаком того, что начальники это самое… что-то, возможно, и нарушают.

Не будут вдаваться в историю, а только замечу, что за последние лет двадцать пять – тридцать очень многое изменилось, и то, что раньше воспринималось, как истина в последней инстанции, не допускающее ни малейшего обсуждения, сейчас же, наоборот, может стать предметом бурной дискуссии, переходящей порой в не менее бурную полемику. И при этом все стороны будут в чём-то правы (или не правы).

Вот в связи с изменившейся действительностью, новыми финансово-хозяйственными операциями (теперь уже — фактами хозяйственной жизни), и т. д., и т. п., и пр. должны меняться и правила бухгалтерского учета.

Это я к тому, что, в отличие от старых (советских или постсоветских инструкций) и Положений по бухгалтерскому учету, эти самые ФСБУ не обязывают нас вести учет только вот так, или только вот так, а дают право выбрать один из нескольких вариантов, каждый из которых будет правильным.

А вот какой конкретно выбрать — это уже ваше решение.

Да, отлично понимаю, что принимать решение о выборе одного их нескольких вариантов — гораздо сложнее, чем просто заглянуть в конкретный пункт инструкции или положения и поступить так, как там предписано. Сам такой.

Примером может служить последний абзац п. 2 ФСБУ 5/2019 «Запасы», согласно которому организация может принять решение не применять настоящий Стандарт в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Следовательно, также имеем право принять решение применять этот Стандарт в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Этот вопрос уже неоднократно обсуждался за последние полтора-два года на сайте. Возвращаться к нему не будет, тем более, что на он-лайн курсе по ФСБУ 5 и вебинарах мы его весьма подробно рассмотрели и, как мне кажется, разложили по полочкам.

А вот еще один пункт того же ФСБУ 5/2019, 26, а в частности, подп. «а» его, по которому потери от брака не включаются в себестоимость готовой продукции и незавершенного производства, для многих ветеранов учетного фронта стал сломом шаблона.

Потому-что последние лет 60-70, а то и больше, в обязательном порядке допущенный брак тонким слоем размазывали по себестоимости выпускаемой продукции (выполняемых работ). И все привыкли, что только так и надо.

Да и для целей налогообложения прибыли (подп. 47 п. 1 ст. 264 НК РФ), потери от брака признаются прочими расходами, связанными с производством либо реализацией продукции (работ). Прямыми их признавать, или косвенными — это уже другая тема.

И в результате допущенный брак повышает себестоимость изготовленной продукции (выполненных работ), как в бухгалтерском, так и в налоговом учете. В результате прибыль от их реализации снижается.

Такой поход берет свое начало в советской экономике, когда главным критерием успешной работы предприятия было выполнение плана по выпуску продукции.

А пользовалась она спросом у покупателей, либо нет — это уже проблема торговых организаций.

Вот и пришла в какие-то далекие уже годы какому-то неглупому экономисту такая идея — прятать ущерб от изготовления бракованной продукции в себестоимости продукции исправной.

В настоящее время выполнение плана по выпуску не столь важно. Победителями соцсоревнования за это уже не объявляют, орденами и медалями не награждают.

И руководству и собственникам гораздо больший интерес представляет прибыль от продажи выпускаемой продукции.

Допущенный (или допускаемый) брак, причин которому может быть превеликое множество, это уже убытки, которые следует отражать как прочие расходы, а не включать в себестоимость.

Следовательно, 28 счет нужно закрывать не на 20, как это делали не одно десятилетие, и даже не на 90-2, а на 91-2.

Ведь это прямой ущерб, нанесенный организации.

Такой же поход должен быть ко всем новым Стандартам.

В первую очередь, разбираемся, где мы обязаны, а где имеем право. Далее принимаем решение, пользоваться ли этим правом, или нет.

И в этом случае всё не так уж и страшно.