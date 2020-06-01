ФСБУ 6/2020. Обесценение и налог на имущество

Одним из новшеств ФСБУ 6/2020 «Основные средства», которое уже ввело в недоумение бухгалтеров, является требование отражать в финансовой (бухгалтерской) отчетности основные эти средства по их балансовой стоимости (п. 25 ФСБУ 6/2020).

А таковой (по тому же самому п. 25) является их первоначальная (переоцененная) стоимость, уменьшенная на сумму накопленной амортизации и обесценения. А обесценение это надо рассчитывать (п. 38) в порядке, предусмотренном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов», введенным в действие на территории России приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н.

Я сейчас заканчиваю (точнее, пытаюсь закончить) работу над Методическими разъяснениями по ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020 для Института профессиональных бухгалтеров Московского региона. С переоценкой основных средств, ликвидационной стоимостью, а также с оценочным обязательствами по их будущей утилизации, как мне кажется, более-менее разобрался. И рецензенты с моими выводами согласились. Так в частности, проводить или нет переоценку — решение организация принимает самостоятельно. Никто не сможет вас привлечь к ответственности, если вы ее не проводите.

Ликвидационная стоимость — теоретический изыск (или извращение) разработчиков Стандарта, без которого можно вполне обойтись. Тем более, что и п. 31 ФСБУ 6/2020 позволяет практически любой организации признать ее равной нулю и не морочить себе голову.

Оценочные обязательства также в 95% (а то и более) случаев достоверно определить невозможно.

А вот обесценение — это нечто. Упомянутый выше IAS 36 «Обесценение активов» написан (точнее — переведен на русский язык) так мудрено, что только за его более-менее внятное разъяснение (так сказать — на пальцах) нашему российскому бухгалтеру надо представлять к государственным наградам. Я лично пока не претендую.

И вот организация обратилась с запросом в ФНС России по этому поводу. Ведь по ряду объектов недвижимости налог на имущество считается, исходя из их среднегодовой стоимости по данным бухгалтерского учета. А таковая, как было сказано выше, с 2022 года определяется с учетом этого самого обесценения. И на прямой вопрос налогоплательщика: — Как посчитать это самое обесценение при расчете налога на имущество? — ФНС России в своем письме от 31.08.2022 № БС-4-21/11468@ дал не менее прямой ответ: — ХЗ, обращайтесь в Минфин.

Это я коротко. В письме же этом сказано, что, за разъяснениями терминов и определений, содержащихся в МСФО 36 и используемых налогоплательщиком-организацией для обоснования результатов обесценения активов, целесообразно обращаться в Минфин России. Хотя, в принципе, если организация будет считать среднегодовую стоимость без учета этого обесценения, которое никто не знает, как посчитать, то и налоговая база, и сумма самого налога будут выше, чем с его учетом. То есть наказать за недоимку (которой и не будет) налоговики никак не смогут.

Поэтому лично я приходу к выводу, что для подавляющего большинства организаций проще и дешевле будет не связываться с ним, а просто-напросто написать в конце года справочку, типа: — признаков обесценения основных средств по состоянию на 31 декабря не выявлено, да и не париться лишний раз.

Если кто-то резко против, готов выслушать конструктивную критику.