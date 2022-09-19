Технический заказчик и его функции

В предыдущем посте, размещенном 15 сентября (за сутки он набрал где-то сотни четыре просмотров), мы постарались рассмотреть основные субъекты капитального строительства, без привлечения которых возведение объекта невозможно, либо может быть признано не соответствующим действующему законодательству (в том числе признано незаконной постройкой).

На практике застройщик (если у него нет в структуре подразделения, непосредственно занимающегося капитальным строительством – ОКСа, УКСа и т. п.) прибегает к помощи профессионалов, которые и занимаются организацией и руководством всего этого сложного процесса.

Таким профессиональным организациям с 2011 года ГСК РФ дал официальное название «технический заказчик» (п. 22 ст. 1 ГСК РФ).

Техническим заказчиком признается юридическое лицо (то есть индивидуальный предприниматель брать на себя такие функции не имеет права), которое уполномочено застройщиком на заключение от его имени договоров о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве (реконструкции, капитальном ремонте, сносе) объектов капитального строительства.

На технического заказчика могут быть возложены обязанности на подготовку задания на выполнение указанных видов работ. Также он может предоставлять лицам, выполняющим эти работы, материалы и документы, необходимые для их выполнения, утверждать проектную документацию, подписывать документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществлять иные функции, возложенные на него застройщиком в случаях, разрешенных градостроительным законодательством.

Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, кроме случаев, когда сами эти работы могут выполняться не только членами соответствующего СРО, но и другими лицами

Также на технического заказчика могут быть возложены обязанности по осуществлению строительного контроля.

Привлечение технического заказчика оптимально для застройщика, который реализует какой-то один масштабный строительный проект.

Если же строительство ведется на постоянной основе, то, возможно, оптимально будет иметь необходимое количество соответствующих специалистов в штате (отдел или управление капитального строительства и т. п.).

Схемы взаимоотношений между застройщиком и другими привлекаемыми им лицами могут быть самыми разнообразными. На рассмотрение всех не запрещенных законодательством вариантов можно потратить очень много времени.

Но на практике чаще всего застройщик заключает договор с техническим заказчиком, уже который, от его имени и за его счет заключает договоры со всеми остальными участниками процесса капитального строительства, а также контактирует с представителями соответствующего уровня власти, в чьем ведении находится данный земельный участок.

На основании положительного заключения изыскателя и разработанной проектной документации на имя застройщика выдается разрешение на строительство.

После получения разрешения генеральный подрядчик и привлеченные им субподрядчики приступают непосредственно к выполнению строительно-монтажных работ (хотя нередки случаи начала работ и до получения разрешения).

Обратите внимание, что постановлением Правительством РФ от 07.11.2020 утвержден Перечень видов подготовительных работ, которые могут выполняться до выдачи разрешения на строительство объекта.

Там, в частности, указаны работы по подготовке земельного участка, вывоз мусора, возведение временных зданий и сооружений, подъездных дорог и пр.

В срок, предусмотренный конкретным договором подряда, и порядке, установленным им же, субподрядчик передает результат выполненных им работ генеральному подрядчику.

В свою очередь генподрядчик, в срок, предусмотренный договором между ним и застройщиком (техническим заказчиком), передает результат выполненных (как субподрядчиками, так и непосредственно генподрядчиком) работ застройщику.

После завершения строительства объекта застройщик (самостоятельно, или через техзаказчика) оформляет разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

На этом взаимоотношения между застройщиком и техническим заказчиком (а через последнего — и с остальными участниками строительного процесса) можно считать законченными.