Как правильно отразить записями передачу части объекта «соинвестору» и почему публикации об «инвестиционном» договоре нет ошибок

17 января была размещена моя публикация о порядке привлечения денежных средств соинвестора при возведении объекта основных средств.
Другие варианты привлечение денежных средств при финансирование капитальных вложений
Как работает «инвестиционный» договор при финансировании капитальных вложений.
На днях одна из коллег в комментарии вполне справедливо указала, что вот уже несколько месяцев, как в силу вступил закон от 06.12.2021 № 408-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и у того же самого соинвестора вместе с застройщиком появилось законное право зарегистрировать возникновение права собственности на соответствующую часть возведенного объекта недвижимости.
И, как было ей отмечено:
Рассмотрение инвестиционного договора в рамках Пленума 54 становится неактуальным.
Ну что же.
Признаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину...
Да, каюсь, не отследил изменения в законодательство.
Не могу сказать, что я досконально изучил этот самый закон № 408-ФЗ.
Да, внесены изменения в закон № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», в ряд статей ГСК, в закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и т. д.
И теперь у организации-соинвестора право собственности на возведенный за его деньги объект (оговоренную заранее часть объекта) возникает, также как и у застройщика, а не переходит по договору купли-продажи.
Однако ни в ГК, ни в НК никаких изменений внесено не было.
И такого вида договора, как «инвестиционный» у нас по прежнему не существует, чтобы там не писали в своих публикациях юристы, и какие бы решения не принимали судебные органы.
Ведь как можно заиметь вещь (коей является, допустим, торт, или объект недвижимости)?
Начнем с торта, который вы решили преподнести на коллеге в честь её пятидесятилетия*.
*Вообще-то ей 60, но считаем без НДС.
Если не побеспокоились заранее, то перед работой (или во время ее) наносится визит в ближайшую кондитерскую, и там выбирается понравившийся торт из имеющихся на витрине.
То есть кондитеры изготовили готовую продукцию, а зашедший приобрел ее по договору купли-продажи.
И если, допустим, лично мне особо понравился какой-то экземпляр, а стоящая впереди меня дама его купила, то претензий ни к продавцу, ни к этой даме, предъявить нельзя (ну разве что возникнет к ней где-то глубоко внутри такой личный неприязнь, аж кушать не могу).
И второй вариант. О подарке побеспокоились заранее, заведение, где тортики не только продают, но и пекут, посетили за пару дней до этого, подробно оговорили размер, рецептуру, надпись (те же самые «50 без НДС»), и даже аванс внесли.
Вот тут уже ни одна посторонняя зараза не имеет никаких прав его забрать. Это тортик для нашей юбилярши, и приобрели мы его по договору подряда.
Какие еще могут быть варианты? Ау, господа юристы? Ответа не услышу.
То же самое и с недвижимостью. Есть, конечно, кое-какие незначительные отличия от тортика, но, все равно, либо я приобретаю ее у предыдущего правообладателя, либо мне ее изготавливают под мой личный заказ, и я, после того, как принимаю результат выполненных по моему заказу работ, становлюсь ее первым собственником.
То есть в первом варианте отношения продавец-покупатель. Для целей налогообложения у продавца реализацией признается передача права собственности, которое до этого было у продавца (п. 1 ст. 39 НК).
Во втором варианте отношения подрядчик-заказчик. Для целей налогообложения у подрядчика реализацией признается передача результата заранее оговоренных выполненных работ (тот же п. 1 ст. 39 НК). Право собственности изначально принадлежит (должно принадлежать) заказчику.
Какие еще могут быть варианты? Ау, господа юристы?
Вот только не надо тут нас забалтывать специфическими терминами и отсылками к судебным решениям. Нам по-простому, своими словами. Боюсь, что ничего, кроме как «диспозитивные нормы», «консенсуальность», «возмездность», или там «Решение пятого арбитражного суда» ничего внятного мне не скажут.
Итак, прихожу к выводу, что в свете вступления в силу закона № 408-ФЗ отношения между инвестором (который застройщик) и «соинвестора» (или там, «участника совместного строительства» и т. п.) это отношения подрядчик-заказчик. А заключенный между ними «инвестиционный» договор – частный случай договора подряда.
Предвижу возражения, что по договору подряда права на земельный участок должны быть у заказчика, а здесь они, получается, у подрядчика.
Коллеги, повторю еще раз, что Наташа Ростова со Штирлицем не танцевала.
Права на землю должны быть у застройщика.
Этот термин из ГСК, где таких понятий как заказчик и подрядчик не дано.
Говорится там о техническом заказчике (ст. 1 ГСК), но это несколько другой субъект градостроительной деятельности, равно как и «заказчик» по закону № 39-ФЗ.
А вот в ГК РФ термин «застройщик», равно как и «лицо, осуществляющее строительство» не даны.
Поэтому застройщик он – для технического заказчика, проектировщика, изыскателя и пр. (да и для них, по ГК – заказчик, а они – исполнители). А для этого самого «соинвестора» – подрядчик.
Кстати, в этой части Постановление Пленума ВАС от 11.07.2011 № 54 своей актуальности не теряет.
То есть нет такого договора, как «инвестиционный». Каждый раз надо смотреть, что же там господа юристы насочиняли, и как это понимать, исходя из действующего законодательства, а не полета их, этих юристов, фантазии.
Таким образом, и так называемый «инвестиционный взнос», или там «вклад в совместное строительство» и т. д., это опять-таки предоплата, только не по договору купли-продажи, а по договору подряда. Увы, от НДС всё равно не уходим.
Таким образом, поступление денег от «соинвестора» (то бишь заказчика) как я писал в январе, это все равно предоплата:
Дебет счета 51 Кредит счета 62.02;
Дебет счета 76 (АВ) Кредит счета 68.02.
А вот при передаче результата работ (части построенного объекта) этому заказчику записи будут несколько другие, чем я написал в публикации от 6 февраля.
Передача части объекта «соинвестору»
Примерный порядок действий при передаче части объекта «соинвестору».
Каюсь, виноват, исправляюсь.
Регистрация возникновения права собственности у застройщика будет только на свою часть объекта.
Передача площадей заказчику (который соинвестор) на основании акта «сдал-принял», то есть передача результата выполненных работ, должна быть отражена записями на дату его подписания:
Дебет счета 62.01 Кредит счета 90.01 – отражена сумма средств (которую можно назвать и выручкой) подлежащая получению (или уже полученная) от заказчика;
Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02 – сумма налога на добавленную стоимость, учтенная в составе полученной (подлежащей получению) выручки.
Дебет счета 68.02 Кредит счета 76 (АВ) – принята к вычету сумма НДС, начисленная при получении предоплаты от заказчика;
Дебет счета 90.02 Кредит счета 08 – списаны затраты на возведение объекта недвижимости, переданной заказчику;
Дебет счета 62.02 Кредит счета 62.01 – зачтена сумма полученной ранее предоплаты.
И уже соинвестор (то бишь – заказчик) будет заниматься регистрацией возникновения права собственности на свою часть объекта.
Так что, еще раз повторю, уйти от НДС при получении денег от партнера в процессе строительства, вряд ли получится.
Хотя не исключаю, что и чиновники, и юристы, по аналогии с долевым строительством будут пытаться доказывать, что застройщик только оказывает услуги по возведению объекта, что это целевое финансирование и пр.
Так что запасаемся попкорном и устраиваемся поудобнее.