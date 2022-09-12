Ведение бухгалтерского учета ООО

Чтобы вести бухгалтерский учет в небольшой компании, не обязательно нанимать штатного бухгалтера, поскольку это повлечет за собой дополнительные расходы.

Нужно будет выплачивать ежемесячную заработную плату, оплачивать отпускные, больничные, обустраивать рабочее место мебелью, оргтехникой, закупать специализированную литературу, устанавливать программное обеспечение.

Обращаясь за помощью в аутсорсинговую компанию, можно избежать нежелательных расходов, так как профессионалы имеют в наличии весь нужный арсенал. Более того, за услугу не придется переплачивать, клиент оплачивает только строго за выполненную работу, а не за время нахождения в офисе.

Преимущества услуг профессионалов

— экономия бюджета.

Предприятие может сэкономить внушительную часть бюджета, так как сократятся траты на оснащение рабочего места штатного бухгалтера;

— экономия времени.

Владелец компании свободное время может посвятить куда более важным делам, чем вникать в работу бухгалтерии, заниматься обучением штатного сотрудника, вводить его в курс дела.

Воспользовавшись квалифицированной помощью, не нужно часто встречаться с представителями аутсорсинговой фирмы. Для решения весомых задач используются онлайн-встречи, электронно-цифровая подпись, удаленный онлайн-доступ к компьютерной системе компании, услуги курьера;

— качество.

﻿Специалисты фирмы постоянно проходят повышение квалификации, они обладают глубокими познаниями не только в бухгалтерии, но и в трудовом, административном и налоговом законодательстве. При возникновении задач различной сложности, все решения принимаются профессионально в кратчайшие сроки.

Комплексное ведение бухучета включает в себя:

постановку налогового и бухгалтерского учета;

ведение документации;

восстановление пробелов в бухучете;

разрабатывание договором, оформление приказов;

сопровождение при проверках различного вида.

Клиент может выбрать из предлагаемого перечня конкретный вид услуг, например, начисление сотрудникам заработной платы, подготовку бухгалтерской отчетности, консультации.

Вне зависимости от выбора, всю работу выполняют квалифицированные и ответственные специалисты, которые гарантируют достижение высоких результатов.