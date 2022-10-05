Что делать, если прислали повестку

Однако в вопросе повесток весь порядок действий не настолько однозначный. Судьба гражданина после появления повестки зависит от его возраста и военного статуса.

Типы повесток

Типы повесток согласуются с возрастом и статусом гражданина, поэтому не все бумаги означают немедленную отправку в армейскую часть. Типы бывают следующими:

По поводу обновления данных для воинского учета.

Если повестка такого характера, значит, военкомат интересуется жизненным положением гражданина. Комиссии важно знать про состояние в браке (заключение нового или расторжение старого), рождение детей и в каком количестве. Также комиссия осведомляется насчет увольнений с работы и смены места жительства. Чтобы решить все дела с подобной повесткой, следует собрать документы, в которых отражены перемены в жизни, и предоставить их на рассмотрение комиссариату. Иными словами, гражданин не отправляется прямиком в армию, получив такую повестку. Однако важно помнить, что после изучения всех документов комиссия вручит повестку, предполагающую призывные мероприятия.

По прохождению комиссии врачей.

Повестка такого вида серьезнее. Если военкомат направляет гражданина к врачебной комиссии, то он имеет все шансы оказаться кандидатом в военнослужащие. Сам врачебный осмотр предполагает два этапа. Первый — непосредственная встреча с врачами, второй — вынесение решения комиссариатом о годности к военной службе.

По поводу явки на заседание комиссии.

В каком-то роде она аналогична предыдущему виду повестки. Подобный документ применяется, когда после врачебного осмотра для вердикта комиссии требуется определенное время. За этот период подробнее изучается состояние здоровья призывника: направляются запросы в медицинские инстанции и обрабатывается дополнительная документация. Когда все изучено, гражданин получает повестку для явки на заседание комиссии, где ему оглашают итоговое решение.

По поводу контрольной явки.

Такой тип повесток не зафиксирован в законе, но распространен. Подобные повестки рассылаются в помощь призывникам, которые однозначно поступают на службу в скором времени. На мероприятиях, куда приглашает повестка, дают полезные сведения о том, в каком месте и в какое время призывники будут отправляться в свои части, какие вещи стоит с собой взять.

По поводу отбытия к месту службы.

Такая повестка считается заключительной. После ее получения призывник с вещами согласно с указанному времени и месту направляется в военный комиссариат. Оттуда он будет отправлен в армейскую часть.

Порядок вручения повестки

Порядок вручения повестки военнообязанным установлен законодательно. Прежде всего, не все представители власти имеют право вручать повестку. Этим могут заниматься:

служащие военкомата (в большинстве случаев именно они это делают); сотрудники органов охраны правопорядка (полиция, Росгвардия, Федеральная служба безопасности); лица, несущие ответственность за документацию по воинскому учету на месте работы или учебы; сотрудники местных органов власти.

Рекомендуется запомнить категории должностных лиц, которые вправе предъявлять повестки гражданам. Это важно, поскольку вручение данной бумаги может произойти не только дома, но и на работе, в учебном заведении. Бывают случаи, когда повестки вручаются работниками военкомата прямо на улице. В каждой из перечисленных ситуаций следует выяснить: какая должность у человека, вручающего бумагу из военкомата. Если должность человека не подпадает под соответствующую категорию, то он не имеет необходимых полномочий, а гражданин по закону не обязан расписываться в повестке.

К тому же важно понимать, что повестка считается действительной, если на ней стоят печать ведомства и подпись военного комиссара. Когда повестка составлена, она доставляется лично к военнообязанному, который, проверив правильность содержания, ставит на документе свою подпись. Таков законодательно закрепленный порядок вручения повестки призывникам.

На практике бывают случаи, когда граждане находят призывные бумаги в почтовых ящиках или получают их через близких родственников. Как правило, при таких сценариях призывники получают повестки по поводу уточнениях данных для учета. Далее граждане там же получают повестку для прохождения врачебной комиссии. В целом, до того, как корректно оформленная повестка не вручена лично и не подписана призывником, факт ее получения отсутствует.

После получения повестки

Когда процедура получения повестки завершена, гражданин обязуется посетить военный комиссариат в указанный день и время. Вопреки распространенному мифу о том, что повестка практически приравнивается к подписке о невыезде, гражданин имеет полное право на свободу передвижения. Человек, расписавшийся в повестке, может беспрепятственно выезжать как из города, так и из страны до и после даты, указанной в бумаге.

Ограничения существуют только на день, отмеченный в документе. Если не явиться в положенное время, гражданин получит административный штраф в размере от 500 до 3000 рублей. Если неявки будут повторяться регулярно, то военнообязанный рискует быть привлеченным к уголовной ответственности. Уголовный кодекс подразумевает меру в наказания в форме 2 лет лишения свободы. При этом после выхода из тюрьмы гражданин будет снова обязан пройти воинскую службу.

С другой стороны, административных и уголовных дел можно избежать при наличии причин, уважительных для неявки в военное ведомство. Их перечень следующий:

увечья и болезни, приведшие к потере трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья у близких членов семьи: отца и матери, сына и дочери, дедушки и бабушки, приемных родителей, а также присутствие на их похоронах;

непреодолимые обстоятельства: наводнения, крупные пожары, землетрясения, военные действия, эпидемиологическая обстановка;

иные причины, которые комиссариат квалифицирует как уважительные (пребывание за границей и командировка такими не признаются).

Важно помнить, что, когда срок для неявки по уважительной причине истекает, гражданин обязан проявить ответственность и прийти в военкомат без дополнительных оповещений.

Возможные отсрочки

Стоит повторить, что появление повестка в руках — это прямая дорога в армейскую часть. Множество категорий мужчин попадают под действие отсрочек, связанных как с состоянием здоровья, так и с жизненными обстоятельствами. Разработан широкий перечень уважительных условий для получения отсрочки.

Самые распространенные обстоятельства для выдачи отсрочки:

получение образования на ступенях бакалавриата и магистратуры;

наличие ученой степени доктора наук;

·наличие семьи с двумя детьми;

заболевания, несовместимые с прохождением военной службы.

Последнее обстоятельство подтверждается справками, которые предоставляются на изучение врачебной комиссии. Справки лучше всего собирать регулярно, проходя плановое обследование у докторов в больницах.

Итог

Повестка далеко не всегда становится путевкой в армию, поэтому ее появления в своей жизни не стоит бояться. Прежде всего, повестки делятся на несколько типов. Одни из них предназначены для уточнения документов по воинскому учету, другие — для медицинского осмотра. Только после этих мероприятий в военкомате приходит повестка об отправлении в место несения воинской повинности. Однако нельзя забывать, что процедура получения повестки должна строго соответствовать закону, иначе действие этой бумаги аннулируется. Так, повестка должна быть правильно составлена, а вручить ее обязано уполномоченное должностное лицо. Более того, на стадии проверки документов и состояния здоровья гражданин имеет возможность предоставить основания, освобождающие от призыва.