5 простых советов по работе с зарубежными поставщиками

Совет № 1. Договориться о валюте

Самая простая ситуация, когда зарубежный партнёр и его банк готовы работать с вами. Партнёры просто должны договориться о работе в «нетоксичной» валюте.



Например, если вы получили от покупателя багамский доллар, нужно подумать, сможете ли вы его конвертировать в рубли. Этот момент стоит проверять заранее вместе с банком, через который идёт расчёт.

Совет № 2. Открыть счёт в новом банке

Ситуация посложнее – зарубежный поставщик готов работать с вами, но не может сотрудничать с вашим банком.



Например, недавно УБРиР перестал отправлять платежи в евро в Польшу и Турцию. Единственной возможностью продолжать работу стало открытие счетов в Commerzbank. Ссылаясь на сложности в работе банков-корреспондентов, об ограничениях объявил и Raiffeisen.



При такой задаче следует сменить банк в России или открыть новый счёт за рубежом. Но всё меньше банков готовы открывать счета для россиян – чтобы найти подходящий, придётся потратить много времени и сил.

Совет № 3. Взять больше времени на сделку

Переводы в «дружественных» валютах теперь занимают намного больше времени, чем раньше. Например, переводы в адрес одного из наших китайских поставщиков постоянно попадают на проверку в Bank of China. На один платёж может прийти до 3−5 запросов с одним и тем же текстом: «предоставьте, пожалуйста, информацию о конечных бенефициарах и об отправителях».



На проведение международных платежей может уходить от 1 до 15 дней. Чтобы избежать простоев товаров и дополнительных расходов в пунктах прибытия, участники ВЭД должны заранее позаботиться о проведении платежей по срокам.

Совет № 4. Использовать страховку

Неплохим решением может стать страховка вашей сделки. На международном рынке этим, например, занимается китайская компания Sinosure, а у нас ЭСКАР – Экспортное страховое агентство России. С помощью страховки можно получить отсрочку при оплате товара, что станет конкурентным преимуществом.

Совет № 5. Задействовать посредников

Самая сложная ситуация – зарубежный поставщик отказывается напрямую работать с российской компанией и её банком. Например, он может опасаться вторичных санкций.



На помощь могут прийти финансовые посредники. Стоимость их услуг составляет от 5% суммы перевода. Но тут нужно быть максимально аккуратным, есть большая вероятность наткнуться на мошенников.



Рекомендация – обязательно проверяйте потенциальных партнёров:

запросите правоустанавливающие документы, финансовую и бухгалтерскую отчётности;

изучите отклики текущих клиентов и внимательно прочитайте договор;

не бойтесь задавать вопросы, какими бы глупыми и простыми они ни казались;

обратите внимание, как контрагент реагирует на вопросы – надеяться на русский авось на международном рынке не стоит.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Помощник финансиста», чтобы узнать больше о финансовом менеджменте и автоматизации.