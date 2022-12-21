Топ-10 задач для бухгалтера перед новогодними праздниками

Из личной практики поделюсь списком дел в конце календарного года.

Перепроверьте срок действия электронной подписи. Если скоро истекает, лучше выпустить новую ЭЦП в декабре (почти наверняка в начале года в налоговой инспекции будут очереди, потому что массово перестанут действовать ЭЦП, выданные коммерческими уддостоверяющими центрами). Настройте уведомления об окончаниях срока ЭЦП или доверенностей на сдачу отчетности – по электронной почте или смс, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Обновите календарь бухгалтера, настроить производственный календарь, чтобы запланировать первые недели после новогодних праздников.

В декабре нужно успеть сделать сверку по налогам и сборам, чтобы корректно сформировалось сальдо единого налогового счета (ЕНС) . Вероятность ошибки небольшая, но есть. Лучше не допускать отрицательное сальдо ЕСН: механизм распределения налоговых платежей пока не отработан, рекомендую не рисковать. Как минимум, закажите сверку по налогам и сборам, чтобы проверить корректность отражения сумм в бух.балансе.

Проверьте наличие автоматических уведомлений по смс и e-mail о получении новых документов из налоговой инспекции. Если организация не подтвердит получение требования в течение 6 дней, налоговая инспекция заблокирует расчетный счет.

Сдайте отчеты, которые можно отправить заранее, до окончания квартала. Например, отправить СЗВ-М за декабрь 2022 года. ПФР его принимает уже в двадцатых числах текущего месяца. Если под конец года вдруг примут сотрудников, можно будет отправить дополняющий отчет.

Выплатите зарплату и НДФЛ за декабрь до 30.12.20022, тем самым очень упростив себе составление годового отчета 6-НДФЛ. Бухгалтера обычно любят «красивые» нулевые сальдо именно по этой причине - понятные отчеты без сумм, переходящих от одного квартала к другому.

Сделайте резервную копию базы данных бухгалтерии и сохраните в надежное место – за новогодние праздники может что-нибудь случиться. (Само по себе регулярное резервное копирование и архивирование должно быть настроено, чтобы снизить риски потери базы данных.)

Заранее договоритесь об обновлении своей десктопной программы. У программистов всегда аврал в начале года, а в 2023 особенно. Пусть они запланируют работу после праздников или обновят базу данных накануне 9 января, чтобы вам сразу включиться в работу.

Проверьте оплату облачных сервисов (например, для отправки отчетности, проверки контрагентов) или ИТС, если у вас 1С, чтобы не останавливалась работа. В январе очень мало рабочих дней, все долго раскачиваются, а формы отчетности кардинально обновились.