Топ-10 задач для бухгалтера перед новогодними праздниками

Чтобы спокойно отдохнуть и быстро включиться в работу 9 января.

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Топ-10 задач для бухгалтера перед новогодними праздниками
Иллюстрация Бориса Мальцева / Клерк

Из личной практики поделюсь списком дел в конце календарного года.

  1. Перепроверьте срок действия электронной подписи. Если скоро истекает, лучше выпустить новую ЭЦП в декабре (почти наверняка в начале года в налоговой инспекции будут очереди, потому что массово перестанут действовать ЭЦП, выданные коммерческими уддостоверяющими центрами). Настройте уведомления об окончаниях срока ЭЦП или доверенностей на сдачу отчетности – по электронной почте или смс, чтобы  избежать неприятных сюрпризов.

  2. Обновите календарь бухгалтера, настроить производственный календарь, чтобы запланировать первые недели после новогодних праздников.

  3. В декабре нужно успеть сделать сверку по налогам и сборам, чтобы корректно сформировалось сальдо единого налогового счета (ЕНС) . Вероятность ошибки небольшая, но есть. Лучше не допускать отрицательное сальдо ЕСН: механизм распределения налоговых платежей пока не отработан, рекомендую не рисковать. Как минимум, закажите сверку по налогам и сборам, чтобы проверить корректность отражения сумм в бух.балансе.

  4. Проверьте наличие автоматических  уведомлений по  смс и e-mail о получении новых документов из  налоговой инспекции. Если организация не подтвердит получение  требования в течение 6 дней, налоговая инспекция заблокирует расчетный счет.

  5. Сдайте отчеты, которые можно отправить заранее, до окончания квартала. Например, отправить СЗВ-М за декабрь 2022 года. ПФР его принимает уже в двадцатых числах текущего месяца. Если под конец года вдруг примут сотрудников, можно будет отправить дополняющий отчет.

  6. Выплатите зарплату и НДФЛ за декабрь до 30.12.20022, тем самым очень упростив себе составление годового отчета 6-НДФЛ. Бухгалтера обычно любят «красивые» нулевые сальдо именно по этой причине  - понятные отчеты без сумм, переходящих от одного квартала к другому.

  7. Сделайте резервную копию базы данных бухгалтерии и сохраните в надежное место – за новогодние праздники может что-нибудь  случиться. (Само по себе регулярное резервное копирование и архивирование должно быть настроено, чтобы снизить риски потери базы данных.)

  8. Заранее договоритесь об обновлении своей десктопной программы. У программистов всегда аврал в начале года, а в 2023 особенно. Пусть они запланируют работу после праздников или обновят базу данных накануне 9 января, чтобы вам сразу включиться в работу.

  9. Проверьте оплату облачных сервисов (например, для отправки отчетности, проверки контрагентов) или ИТС, если у вас 1С, чтобы не останавливалась работа. В январе очень мало рабочих дней, все долго раскачиваются, а формы отчетности кардинально обновились.

  10. Обсудите вопрос о выборе системы налогообложения на будущий год с руководителем вашей компании. Нужно ли работать с НДС? Какой объект налогообложения выбрать, если у вас УСН? В конце года вы увидите реальную  картину по выручке, стоимости основных средств, количеству сотрудников и фонду оплаты труда  и сможете оптимизировать налоговую нагрузку.

    Вспомните свои достижения за 2022 год и расскажите своему руководителю – может быть, пора поднять вам зарплату и начислить премию)))

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Вероника Бойко
Вероника Бойко
Директор в ООО Альба Групп

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