Как исправить ошибки в Уведомлении по ЕНП

Налоговая инспекция откажет в приеме Уведомления, если Вы неверно указали свой ИНН и КПП либо отправили Уведомление не в свою инспекцию. В таком случае придет Уведомление об отказе в приеме.

В случае, если Уведомление сдано, но в нем были неверно указаны данные, нужно отправить новое уведомление (если по этому налогу еще не сдана декларация).



Если ошибка в сумме, то нужно:



создать новое уведомление (в бухгалтерском сервисе или в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС), в нем повторить данные

по строке, где была ошибка (КПП, КБК, ОКТМО, период), и указать верные данные.





Если ошибка в других данных:



1.Создать новое уведомление. Повторить данные ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период), но в сумме указать «0».



2. В следующей строке указать верные данные.



В обоих случаях корректировка должна произойти автоматически при поступлении уведомления в налоговый орган (старые данные затираются).