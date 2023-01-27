Как исправить ошибки в Уведомлении по ЕНП

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Как исправить ошибки в Уведомлении по ЕНП

Налоговая инспекция откажет в приеме Уведомления, если Вы неверно указали свой ИНН и КПП либо отправили Уведомление не в свою инспекцию. В таком случае придет Уведомление об отказе в приеме.

В случае, если Уведомление сдано, но в нем были неверно указаны данные, нужно отправить новое уведомление (если по этому налогу еще не сдана декларация).

Если ошибка в сумме, то нужно:

создать новое уведомление (в бухгалтерском сервисе или в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС), в нем повторить данные
по строке, где была ошибка (КПП, КБК, ОКТМО, период), и указать верные данные.


Если ошибка в других данных:

1.Создать новое уведомление. Повторить данные ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период), но в сумме указать «0».

2. В следующей строке указать верные данные.

В обоих случаях корректировка должна произойти автоматически при поступлении уведомления в налоговый орган (старые данные затираются).

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Вероника Бойко
Вероника Бойко
Директор в ООО Альба Групп

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