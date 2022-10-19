Обработка заказов в пару кликов: как мы создали мобильное приложение для производственной компании

Объём работ: 176 часов, 4 программиста.

Результат: заказы от клиентов обрабатываются в 3–4 раза быстрее.

Наш постоянный заказчик — Eskaro Group AB, международная группа компаний по производству лакокрасочных материалов. Представительства в Финляндии, Эстонии, Украине, Беларуси и России осуществляют самостоятельную производственную деятельность. Ассортимент включает более 300 видов ЛКМ. Суммарный годовой выпуск пяти заводов группы — свыше 35 000 000 литров.

Одним из узких мест в бизнес-процессах заказчика были приём и обработка заказов. В день компания получает 30-40 заявок от торговых организаций малого и среднего сегмента.

До автоматизации клиенты присылали заказы множеством разных способов — в виде СМС, бумажных записок, фотографий и скриншотов. Это затрудняло работу менеджеров по продажам: ведение заказов, отслеживание их выполнения и пр. В результате бизнес терял потенциальную прибыль. Артём Кугушев, тимлид команды разработки

Компания обратилась к нам, чтобы упростить работу с заказами для клиентов и менеджеров. Требовалось создать инструмент, позволяющий покупателям быстро и эффективно отправлять заказы, а менеджерам — мгновенно получать их в едином формате для согласования. На роль такого инструмента выбрали мобильное приложение, которое предстояло реализовать в архитектуре мобильной платформы.

Этот проект стал для профессиональным вызовом: наша команда впервые разрабатывала мобильное приложение.

На старте нужно было изучить ограничения и особенности разработки под мобильные устройства. После этого мы приступили к решению следующих задач:

развернули и настроили базу для работы с мобильным приложением 1С;

создали необходимые объекты метаданных;

настроили обмен между мобильной платформой и конфигурацией «1С:ERP» заказчика;

реализовали авторизацию в мобильном приложении по ИНН покупателя с помощью сервисов обмена СМС.

Было важно сократить количество объектов метаданных и упростить работу приложения — сделать его доступнее как с технической, так и с пользовательской стороны. Последнее связано с тем, что многие клиенты компании привыкли работать по старинке и не всегда хорошо знакомы с мобильными технологиями. А ещё среди них есть иностранные граждане, которым неудобно взаимодействовать с русскоязычным интерфейсом.

Как работает приложение?

Клиент оформляет заказ в мобильном приложении.

На основе введённых в приложении данных формируется документ «Предварительный заказ», который позволяет собирать заказ из номенклатуры, полученной из БД и отобранной под конкретного покупателя.

«Предварительный заказ» отправляется в конфигурацию «1С:ERP» через HTTP-сервис обмена.

Менеджер анализирует предварительный заказ. После согласования вводит на его основании «Заказ клиента» с типовыми механизмами и этапами оплат.

Благодаря интеграции приложения в рабочие процессы компании удалось повысить эффективность отдела продаж. Теперь менеджеры тратят меньше времени на работу с клиентскими заявками. Заказы приходят из приложения в считанные минуты, не теряются и легко прослеживаются. Все они составлены по единой форме, что значительно упрощает анализ и дальнейшую обработку.

В наших планах — сделать приложение ещё удобнее. Для этого добавим контроль остатков по позициям номенклатуры, функцию подбора аналогов и несколько дополнительных документов, а также доработаем документ предварительного заказа. Артём Кугушев, тимлид команды разработки

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