Регистрация ИП

Пошаговая инструкция регистрации ИП

Статья о том, как правильно оформить ИП.

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Пошаговая инструкция регистрации ИП
Иллюстрация: freepik/senivpetro

Для ведения хозяйственной деятельность в рамках ИП предприниматель должен пройти процесс регистрации. Профессиональную помощь в регистрации ИП предлагают профессиональные фирмы, имеющие опыт в подобных вопросах и гарантирующие качественный результат.

Какие шаги проходит процесс регистрации ИП

При открытии ИП бизнесмен должен оценить все перспективы, риски и возможности. В отличие от других форм собственности, в данном случае предприниматель отвечает всем имеющимся у него имуществом в случае накопления долгов. Но, с другой стороны, при грамотном ведении бизнес может успешно развиваться, а требования к отчетности предъявляются минимальные.

Что нужно сделать для регистрации ИП:

  • определение с вариантом регистрации ИП. Весь процесс оформления происходит в налоговой службе, к которой предприниматель относится по месту своей прописки. В случае, когда бизнесмен не может присутствовать лично, он может использовать возможность онлайн регистрации. Специализированные фирмы предлагают свои услуги, гарантируя выполнение всех пунктов этого процесса. Сделав выбор в пользу этого варианта, ИП экономит массу времени. Но при самостоятельном оформлении он сможет сэкономить средства и получить опыт в общении с контролирующими органами;
  • выбор кодов деятельности. В списке может быть указано множество кодов, по которым планируется вести бизнес, но обязательно один из них берется за основной. С течением времени и изменением профиля деятельности, коды могут добавляться;
  • заполнение заявления, которое является главным документом в подготавливаемом пакете. Ошибки, неточности и исправления в нем не допускаются, и даже могут повлечь отказ в регистрации. Подпись в заявлении ставится только в присутствии налогового инспектора;
  • оплата государственной пошлины, квитанция на которую заполняется вручную или с помощью сервиса в интернете;
  • заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения, которая считается наиболее удобной для ведения ИП;
  • подача документов, к которым добавляется паспорт. Когда процесс оформления проводит доверенное лицо, то все его действия должны осуществляться на основании доверенности.

В соответствии с законом сотрудники ФНС имеют не более 3 рабочих дней, по истечении которых на электронный ящик заявителю приходит письмо, содержащее документы в электронном виде, которые подтверждают успешную регистрацию ИП.

Какие преимущества услуг профессионалов при регистрации ИП

Специализированные фирмы, оказывающие услуги по регистрации ИП, могут полностью взять на себя все заботы по сбору документов и подаче их в контролирующие органы. Кроме стандартной процедуры некоторым бизнесменам по закону необходимо иметь кассовый аппарат или оформлять лицензию на определенный вид товара, а это дополнительные хлопоты и затраты времени. Услуги профессионалов гарантируют квалифицированный подход на всех этапах процедуры.

vlg433
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