Уведомление о ЕНП: по какой форме и для чего представлять

Приказ разработан в целях реализации положений ст. 58 НК РФ. В эту статью были внесены изменения Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ. Поправки связаны с переходом бизнеса с 01.01.2023 на уплату налогов и взносов через механизм ЕНП.

В частности, поправки закрепили правило уведомления налоговых органов об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов в случае, когда:

их уплата (перечисление) происходит до представления налоговой декларации (расчета) (авансовая система) либо

обязанность по представлению налоговой декларации (расчета) не установлена НК РФ.

Иначе говоря, уведомление необходимо для того, чтобы ИФНС могла распределить ЕНП по платежам с авансовой системой до получения декларации.

Организации и ИП должны будут уведомлять ИФНС в отношении исчисленных платежей по:

НДФЛ;

страховым взносам;

имущественным налогам (налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогов);

налогов по УСН, ЕСХН.

Обязанность разработки и утверждения уведомления возложена на ФНС России (п. 9 ст. 58 НК РФ). Руководствуясь этой нормой, налоговая служба приказом № ЕД-7-8/1047@ утвердила форму уведомления, формат его представления и порядок заполнения.

Код формы по КНД – 1110355.

Структура уведомления и порядок его заполнения

Уведомление состоит из двух частей:

титульного листа;

раздела «Данные».

В титульном листе нужно указывать ИНН, КПП. Эти данные должны соответствовать сведениям, указанным в свидетельстве о постановке на налоговый учет. Для иностранных организаций предусмотрен порядок заполнения этих данных в зависимости от того, осуществляет или нет организация деятельность на территории РФ через постоянное представительство.

Показатель КПП не заполняют ИП.

В титульном листе нужно указывать код ИФНС:

по месту нахождения организации (месту нахождения отделения иностранной организации) либо

по месту учета крупнейшего налогоплательщика, либо

по месту жительства ИП.

Поле «Код по ОКТМО» нужно заполнять в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО). Этот показатель нужно заполнять с учетом особенностей исчисления и уплаты конкретных налогов и сборов, страховых взносов.

Например, по объектам недвижимости, находящимся на территории разных инспекций в одном регионе, можно подавать единую декларацию. При условии, что по этим объектам налог рассчитывается по среднегодовой стоимости и его не надо распределять по местным бюджетам. В этом случае в уведомлении нужно указывать код по ОКТМО, соответствующий территории муниципального образования, на которой мобилизуются денежные средства от уплаты налога (п. 2 письма ФНС России от 07.11.2022 № БС-4-21/14972@). В уведомлении нужно указать код ИФНС, в которую будете сдавать единую декларацию. Если вы переходите на единую декларацию в 2023 году, об этом нужно уведомить УФНС по региону до 01.03.2023. Уведомление подается по форме, утвержденной приказ ФНС России от 19.06.2019 № ММВ-7-21/311@.

Поле «Код бюджетной классификации» предназначено для указания КБК с кодом подвида вида дохода бюджета. На 2023 год (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов) КБК утверждены приказом Минфина России от 17.05.2022 № 75н.

В поле «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сборов, страховых взносов» нужно отражать сумму (в рублях и копейках), подлежащую уплате (перечислению) по указанным сроку и коду бюджетной классификации.

Поле «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)» следует заполнять в соответствии с приложением 2 к порядку заполнения уведомления. Согласно приложению отчетные (налоговые) периоды имеют коды:

21 – первый квартал;

31 – полугодие;

33 – девять месяцев;

34 – год.

При заполнении уведомления по ежемесячным платежам нужно указывать и порядковый номер квартального месяца (01 (январь), 02 (февраль), 03 (март) и т. д.).

При этом нужно учитывать, что с 2023 года установлен единый срок уплаты налогов и взносов – 28 число месяца. Квартальные платежи по УСН и налогу на имущество организаций нужно осуществлять до 28 числа первого месяца следующего квартала. В общем случае платежи по НДС и взносам – не позднее 28 числа каждого из трех месяцев квартала (п. 1 ст. 174 и п. 3 ст. 431 НК РФ).

НДФЛ и с аванса, и с зарплаты надо будет удерживать при их выплате. Удержанный с любых выплат налог с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего надо будет заплатить 28 числа.

С учетом этого, например, с 2023 года исчисленный и удержанный (обобщенный по всем физическим лицам) в первом квартале НДФЛ подлежит перечислению:

по первому сроку (за период с 01.01.2023 по 22.01.2023) – не позднее 28.01.2023. Срок подачи расчета 6-НДФЛ – до 25.04.2023. Поскольку платеж по первому сроку (28.01) (равно как по второму и третьему срокам) приходится на более ранний срок по сравнению со сроком представления расчета (до 25.04), налоговый агент должен уведомить ИФНС об удержанной за период с 01.01.2023 по 22.01.2023 сумме НДФЛ. Срок представления уведомления – не позднее 25.01.2023. При этом в поле «Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)» следует указать 21/01.

по второму сроку (за период с 23.01-22.02) – не позднее 28.02.2023. В уведомлении код периода/месяца – 21/02.

по третьему сроку (за период с 23.02 по 22.03) – не позднее 28.03.2023. В уведомлении код периода/месяца – 21/03.

Попутно отметим, что с первого квартала 2023 года расчет 6-НДФЛ нужно будет представлять по обновленной форме. Изменения внесены приказом ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@.

В поле «Отчетный (календарный) год» нужно указывать код (год в формате ГГГГ), за налоговый период которого исчислен налог, авансовый платеж по налогу, сбор, страховой взнос в соответствии с порядком заполнения соответствующей налоговой декларации (расчета) по налогу, сбору, страховым взносам.

Достоверность и полноту сведений в уведомлении подтверждает руководитель (или ИП) (код 1). В случае подтверждения сведений представителем нужно указывать код 2.

Способы представления уведомления

Представить уведомление в ИФНС можно разными способами. Коды, определяющие способ представления уведомления, приведены в приложении 1 к порядку заполнения. Сведения о коде способа представления заполняет инспектор ИФНС.

Уведомление можно следующими способами:

по ТКС, подписав УКЭП (код способа 04);

через ЛК налогоплательщика, подписав УКЭП (код 13).

Для формирования уведомления в ЛК нужно:

выбрать налоги (взносы) (из перечня обязательств), которые нужно включить в уведомление;

указать сумму и отчетный период;

подписать уведомление КЭП и отправить.

Налогоплательщики – организации (со среднесписочной численностью работников за предшествующий календарный год не более 100 чел.) и ИП могут направить (лично или по почте) уведомление на бумаге (с использование штрих-кода и без него).

При представлении уведомления на бумажном носителе коды способа следующие:

без штрих-кода:

– 01 – по почте;

– 02 – лично;

с использованием штрих-кода:

– 09 – лично;

– 10 – по почте.

Иной способ доставки имеет код 05.

При представлении уведомления на бумаге не допускается двусторонняя печать и скрепление листов таким способом, который может привести к их порче.

Если не подавать уведомление

Начало года для бухгалтеров всегда напряженная пора. А тут еще надо перестраивать работу под ЕНС и ЕНП. Многие задаются вопросом: а можно ли привычно ограничиться платежками по отдельным налогам и не представлять уведомление?

ФНС на этот вопрос отвечает так.

Возможность не подавать уведомление, а по-прежнему представлять в банк платежное поручение с заполненными реквизитами, в 2023 году у налогоплательщиков есть. Такой вариант исполнения обязанности по уплате ЕНП предусмотрен НК РФ (подп. 1 п. 6 ст. 45) и законом № 263-ФЗ (п. 12 ст. 4). Но воспользоваться таким правом могут налогоплательщики, не подававшие в ИФНС уведомления (п. 14 ст. 4 закона № 263-ФЗ). Те, кто хотя бы раз в течение года подаст уведомление, должны будут представлять его и далее. В противном случае налоговики могут расценить отсутствие уведомления как его несвоевременное представление и применить меры воздействия.

Еще в законе № 263-ФЗ сказано, что в течение 2023 года можно воспользоваться правом на представление уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов в виде распоряжений на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ. Для формирования таких распоряжений будут применяться особые правила. В платежке с указанным назначением платежа должны быть заполнены все реквизиты. Они позволят налоговикам идентифицировать как самого плательщика, так и вид налога (взноса), принадлежность денежных средств к источнику доходов (федеральный, региональный бюджет или бюджет муниципального образования) (КБК, ОКТМО), а также налоговый период, за который исполняется обязанность по уплате ЕНП.

Пока что эти правила обсуждаются.

В настоящее время перевод денежных средств осуществляется по правилам, утвержденным положением Банка России от 29.06.2021 № 762-П. В приложении 1 к этому документу приведен перечень и описание реквизитов платежного поручения. В этом перечне отмечено, что в реквизитах 101 – 109 платежного поручения указывается информация в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, принятых на основании Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» Минфином по согласованию с Банком России.

Правила указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ утверждены приказом Минфина России от 12.11.2013 № 107н (обновленная редакция этого документа начнет действовать 30.12.2022).

Например, сейчас согласно приложению 5 правил, в реквизите «101» поручения о переводе денежных средств указывается, в частности, один из следующих статусов:

01 – налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) – юридическое лицо;

02 – налоговый агент;

13 – налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами) – физическое лицо, ИП, нотариус, занимающийся частной практикой, адвокат, учредивший адвокатский кабинет, глава КФХ.

Вероятнее всего с 2023 года правила еще изменятся. Минфин подготовил проект приказа (ID 01/02/11-22/00132827), которым будут скорректированы положения приказа № 107н в части указания реквизитов распоряжений о переводе денежных средств ‎в уплату ЕНП, администрируемых налоговыми органами, в связи с внедрением института ЕНС.

В частности, проектом предусмотрено ранее упомянутые статусы плательщиков 01, 02 и 13 исключить и дополнить приложение 5 двумя новыми статусами плательщиков 33 и 34.

Планируется, что все, кто будут подавать уведомления в ИФНС, будут указывать в платежном поручении на перечисление ЕНП в реквизите 101 статус 33.

А статус 34 в том же реквизите будут указывать те, кто в 2023 году откажутся от уведомлений, а будут составлять распоряжения о переводе денежных средств при перечислении платежей, обязанность по уплате которых установлена НК РФ. Такой же статус по проекту нужно будет указывать при перечислении иных платежей, администрируемых налоговыми органами.

Налоговики же предложили доработать проект приказа, о чем сказано в письме ФНС от 25.11.2022 № БС-25-8/526@. По их мнению, для реквизита 101 можно оставить статус 01 – идентичный статусу 34, предложенному Минфином.

По проекту в реквизите 105 «ОКТМО» при перечислении ЕНП нужно будет указывать значение «0». Такой порядок заполнения налоговики привели в образце платежного поручения, размещенном на промостранице, посвященной ЕНП. Но это новшество ФНС предлагает ввести с 31.01.2023. А весь январь налогоплательщикам предложено платить налоги в разрезе ОКТМО.

Все новое таит в себе как сложности и пробелы, так и современные возможности.

Из сказанного можно сделать вывод: представлять уведомления будет проще, чем по всем авансовым платежам и обособленным подразделениям заполнять не одно поручение с более чем десятком реквизитов. И еще аргумент в пользу уведомления: только подав его можно исправить недочет в платежке.

Введенный более трех лет назад институт единого налогового платежа для физлиц, прошел проверку временем и охарактеризовал себя положительно. Будем надеяться, что и новый ЕНП для юрлиц и ИП принесет облегчение в работе и упростит взаимоотношения налогоплательщиков с ИФНС.