Единый налоговый платеж-2023: по какой форме запросить у ФНС справку о сальдо и исполнении обязанности по уплате налоговых обязательств?

С 01.01.2023 начинают действовать введенные Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ нормы НК РФ, регулирующие уплату налогов путем единого налогового платежа (ЕНП) через единый налоговый счет (ЕНС).

Вводятся понятия совокупная обязанность и задолженность по уплате налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему.

Эти изменения повлекли за собой необходимость корректировки формы заявления о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, взносам, штрафам и процентам.

Приказ ФНС России от 06.08.2021 № ЕД-7-19/728@, которым утверждена ныне применяемая форма заявления, утратит силу. На смену ему придет зарегистрированный Минюстом России приказ налоговой службы от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@.

Этот документ содержит 2 приложения, которыми утверждены: Форма заявления о предоставлении следующих справок: о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНП; о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП; об исполнении обязанности по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; Формат представления заявления.

Новую форму заявления должны будут заполнять как организации (ИП), так и граждане. ЕНП для физических лиц существует с 2019 года. С этого времени одним платежом оплачивают транспортный, имущественный и земельный налоги. А с 2020 года ЕНП был распространен и на НДФЛ.

Изменения в структуре заявления

Код формы заявления по КНД (1114237) не поменялся.

Как и сейчас в заявлении нужно будет указывать:

ИНН/КПП налогоплательщика (плательщика взносов);

код ИФНС, в которую подается заявление (четырехразрядные коды налоговых органов размещены на сайте ФНС);

признак заявителя (1 – организация; 2 - физическое лицо, не являющееся ИП; 3 – ИП). Заявитель - организация указывает свое наименование, а физлица и ИП – фамилию, имя, отчество (при наличии).

В случае отсутствия у гражданина (не ИП) документа о присвоении ИНН (свидетельства о постановке на учет в ИФНС), он должен заполнить сведения о документе, удостоверяющем личность (код вида документа, его серию и номер, дату выдачи (этот типовой элемент указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ)).

Коды видов документов (четырнадцать значений) указаны в таблице 4.10 приложения 1.

В перечне кодов, в частности, указаны:

21 - паспорт гражданина РФ;|

18 - свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ;

15 - разрешение на временное проживание в РФ;

14 - временное удостоверение личности гражданина РФ;

13 - удостоверение беженца;

12 - вид на жительство в РФ;

11 - свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории РФ по существу;

10 - паспорт иностранного гражданина;

08 - временное удостоверение, выданное взамен военного билета;

07 - военный билет;

03 - свидетельство о рождении.

В новой форме заявления изменился перечень видов (признаков) справки, которую запрашивает заявитель. На каждый вид справки подается отдельное заявление с указанием одного из следующих значений:

1 - о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового агента;

2 - об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

3 - о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП за период.

Для сравнения отметим, что сейчас заявление подают на выдачу справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (признак 1) и об исполнении обязанности по их уплате (признак 2).

Запрашиваемые по новому заявлению справки, как и сейчас, можно будет получить тремя способами:

1 – в ИФНС, в которую представлено заявление;

2 – на бумажном носителе в МФЦ, через который представлено заявление. При выдаче справок этим способом нужно будет в заявлении отразить согласие на передачу справки на бумаге;

3 – по почте по имеющемуся у ИФНС адресу заявителя.

Из вновь вводимых норм НК

Обязанность представлять налогоплательщику, плательщику сбора или налоговому агенту по его запросу указанные справки, закреплена в новой редакции ст. 32 НК РФ (подп. 10 п. 1).

ИФНС должна выдать запрашиваемые документы в следующие сроки:

в течение пяти дней со дня поступления запроса - справку о наличии сальдо и справку о принадлежности сумм, перечисленных в качестве ЕНП (справки с признаком 1 и 3);

в течение десяти дней - справку об исполнении обязанности по уплате налоговых обязательств, штрафов и процентов (с признаком 2).

При возникновении отрицательного сальдо (задолженности) налоговики в справке должны детализировать эти сведения в разрезе обязанности налогоплательщика по уплате налогов (авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов).

Справку о принадлежности сумм денег, перечисленных в качестве ЕНП, можно будет получить за период, не превышающий трех лет, предшествующих дню поступления заявления в ИФНС.

При этом такая справка должна содержать сведения о всех денежных средствах, поступивших и признаваемых в качестве ЕНП, и иных признаваемых таковыми суммах, с указанием их принадлежности, определенной на дату формирования справки.