Состав документов по ЕНП и ЕНС пополнился новыми формами

За пару дней до окончания ушедшего года Минюст России зарегистрировал четыре приказа налоговой службы, которыми утверждены формы документов, касающихся ЕНС и ЕНП.

После прохождения процедуры регистрации на официальном интернет-портале правовой информации 30.12.2022 были опубликованы приказы ФНС России от 30.11.2022:

№ ЕД-7-8/1128@ об утверждении формы справки о наличии на дату ее формирования положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС (далее – справка о наличии сальдо ЕНС);

№ ЕД-7-8/1129@ об утверждении формы справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП (далее – справка о принадлежности сумм ЕНП);

№ ЕД-7-8/1133@ об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами и налогоплательщиками (плательщиками сборов, страховых взносов и (или) налоговыми агентами) при осуществлении зачета и возврата сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, а также излишне уплаченной (взысканной) госпошлины;

№ ЕД-7-8/1136@ об утверждении формы требования о перечислении денежных средств, принятых в счет уплаты и перечисления сумм налогов (сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов) в качестве ЕНП.

Перечисленными приказами утверждены и форматы представления перечисленных форм.

Утвержденные формы справок, заявлений, сообщений и требований необходимы для реализации налоговиками полномочий в отношениях с налогоплательщиками, плательщиками взносов и сборов, налоговыми агентами (далее – налогоплательщики).

Обязанность выдачи справок в нормах НК РФ

Статья 32 НК РФ содержит открытый перечень обязанностей налоговых органов. Значительная часть этих обязанностей обусловлена правилами и процедурами, установленными налоговым законодательством.

При этом часть функций, связанных с регламентацией делопроизводства, остается за рамками указанной статьи. Но в отношении документов, касающихся ЕНС и ЕНП, законодатель сделал исключение.

Предоставление налогоплательщикам ряда справок и сроки исполнения этой функции закрепили в перечне обязанностей налоговиков на законодательном уровне.

Согласно подп. 10 п. 1 ст. 32 НК РФ (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ) налоговая инспекция по запросу налогоплательщика должна представлять ему следующие справки:

о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС;

о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП;

об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату формирования справки на основании данных ИФНС.

Из перечисленных трех справок форма последней была утверждена чуть раньше других приказом ФНС России от 23.11.2022 № ЕД-7-8/1123@.

Справка о наличии сальдо ЕНС

Документ о наличии входящего сальдо ЕНС на 01.01.2023 сейчас будет наиболее востребован. Поэтому форму справки, ее базовые элементы, рассмотрим детально.

Форма справки имеет код по КНД – 1160082 (значение типового элемента указано в таблице 4.2 формата представления справки (приложение 2 к приказу № ЕД-7-8/1128@)).

Налоговики должны указать в справке:

номер и дату ее составления (в формате ДД.ММ.ГГГГ);

дату, по состоянию на которую сформирована справка;

сальдо ЕНС (в рублях). При положительном остатке сумму указывают со знаком «+„, при отрицательном – со знаком “-»;

код ИФНС, являющейся отправителем справки;

сведения о получателе справки.

– в отношении организации указывают ее полное наименование, ИНН и КПП;

– в отношении физического лица (в т. ч. зарегистрированного в качестве ИП) – фамилию, имя, отчество (при наличии) и ИНН.

Запрашивая справку о сальдо ЕНС на 01.01.2023, нужно помнить, что при его формировании учитывали суммы (ст. 4 закона № 263-ФЗ в дополнение к ст. 11 НК РФ):

неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов (недоимки), пеней, штрафов и процентов, предусмотренных НК РФ;

госпошлин, в отношении уплаты которых выданы исполнительные документы (с неистекшим сроком для взыскания);

излишне перечисленных (излишне взысканных) в бюджет средств (если со дня их уплаты прошло не более трех лет);

авансовых платежей по налогам, страховым взносам, срок представления деклараций (расчетов) по которым наступает после 01.01.2023.

В то же время во входящем сальдо ЕНС на 01.01.2023, в частности, не были учтены:

задолженности, по которым на 31.12.2022 истек срок взыскания;

госпошлины в отношении уплаты которых выданы исполнительные листы со сроком взыскания, истекшим по состоянию на 31.12.2022;

суммы доначислений по результатам проверок по налогам, страховым взносам по решениям о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, исполнение которых на 31.12.2022 приостановлено судом или вышестоящим налоговым органом.

И еще не учитывали (п. 1 ст. 4 закона № 263-ФЗ) переплату:

по налогу на профессиональный доход;

по сбору за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов;

по авансовым платежам по НДФЛ с доходов иностранцев, работающих в России по найму;

госпошлину, излишне перечисленную без исполнительного документа.

Сальдо ЕНС представляет собой разницу между общей суммой денежных средств, перечисленных (признаваемых) в качестве ЕНП, и совокупной обязанностью по уплате налогов и взносов.

Положительное сальдо ЕНС формируется в том случае, когда общая сумма, перечисленная в качестве ЕНП, больше совокупной обязанности.

Отрицательное сальдо ЕНС формируется в случае превышения совокупной обязанности над общей суммой, перечисленной в качестве ЕНП.

В случае равенства совокупной обязанности и общей суммы перечисленного ЕНП, на ЕНС формируется нулевое сальдо (ст. 11 НК РФ).

Полагаем, эти разъяснения помогут разобраться с составом элементов, отражаемых в справке и в приложениях к ней.

Справка имеет два приложения.

Приложение 1 предназначено для детализации сведений, формирующих отрицательное сальдо (табличная часть приложения), включая:

суммы налогов (авансовых платежей, сборов, страховых взносов) (графа 2 таблицы);

пеней (гр. 3);

штрафов (гр. 4);

процентов (гр. 5);

приостановленной к взысканию задолженности (гр. 6);

отсроченной/рассроченной задолженности (гр. 7).

При детализации отрицательного сальдо по налогам (авансовым платежам по налогам, сборам, страховым взносам, штрафам), налоговики должны в справке указать:

наименование налога (авансового платежа по налогу, страховым взносам), штрафа;

код бюджетной классификации (КБК) в соответствии с Классификатором кодов классификации доходов бюджетов РФ (порядок их формирования и применения утв. приказом Минфина России от 24.05.2022 № 82н).

ОКТМО (в соответствии с Общероссийским классификатором территорий муниципальных образований ОК 033-2013 (утв. приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст);

срок уплаты;

КПП;

сумму (в рублях).

Приложение 2 налоговики должны заполнить при наличии отрицательного сальдо по пеням. В таблице с расчетом пеней должны быть отражены сроки уплаты, даты начала и окончания исчисления пеней, периоды недоимки (количество дней просрочки платежа), ключевая ставка Банка России, суммы (в рублях) начисленных пеней и сальдо.

Справку о наличии сальдо ЕНС (признак справки «1») как организация, так и физлицо (в т. ч. ИП), могут получить, подав в ИФНС заявление по форме, утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@.

Такое же заявление нужно подавать в случае необходимости получения справок об исполнении обязанности по уплате налогов (признак справки «2») и о принадлежности сумм ЕНП (признак справки «3»).

Применяемые раньше справки о состоянии расчетов по налогам, справки об исполнении обязанности по уплате налогов налоговики с 01.01.2023 не выдают. Приказ, которым были утверждены формы этих справок, утратил силу с указанной даты (п. 2 приказа № ЕД-7-19/1086@).

Справка о принадлежности сумм ЕНП

Утвержденная приказом № ЕД-7-8/1129@ (приложение 1) форма справки имеет код по КНД – 1120502. При запросе этой справки в заявлении нужно указать дату начала и дату окончания периода, за который необходимо определить принадлежность денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП и учтенных в счет погашения налоговых обязанностей. При этом нужно помнить, что принадлежность ЕНП определяется автоматически в соответствии с п. 8 ст. 45 НК РФ

Суммы налоговых обязательств организации и ИП будут погашены исходя из исчисленных сумм, указанных плательщиком в декларации или уведомлении.

В первую очередь гасится недоимка (начиная с налога с более ранним сроком уплаты), затем начисления с текущим сроком уплаты, далее пени, проценты и штрафы.

При недостатке средств и совпадении сроков уплаты, ЕНП распределится пропорционально суммам таких обязательств.

Обязательства гасятся по хронологии их возникновения. Это дает возможность снизить дополнительные издержки налогоплательщиков, поскольку в НК РФ (ст. 75) предусмотрены более серьезные санкции в зависимости от периода нарушения срока уплаты налога.

Для организаций расчет пеней зависит от того, как долго сохраняется отрицательное сальдо или недоимка.

Если налог не уплачен в течение 30 календарных дней (включительно), то в отношении сформированного отрицательного сальдо ЕНС пени организации должны начислить исходя из 1/300 действующей в это время ключевой ставки Банка России (абз. 2 пп. 2 п. 4 ст. 75 НК РФ).

Если же организация не платила налог более 30 дней, то начиная с 31 дня и за все последующие дни просрочки пени на недоимку должны будут считать из 1/150 ключевой ставки Банка России, действовавшей в это время. Если ставка в периоде просрочки изменялась, пени рассчитывают отдельно за дни, в которых действовала та или иная ставка.

Но следует учитывать, что действие закрепленного в подп. 2 п. 4 ст. 75 НК РФ правила исчисления пеней для организаций до конца 2023 приостановлено (п. 5 ст. 75 НК РФ). Поэтому в течение текущего года пени организациям будут считать так же, как и физлицам – по 1/300 ключевой ставки Банка России независимо от того, как долго сохраняется отрицательное сальдо ЕНС.

В справке о принадлежности сумм ЕНП будут отражены:

остаток на начало указанного в заявлении периода;

поступления и списания в заявленный период;

остаток на конец периода.

Поступления в виде платежей, зачетов (от иного лица) и переплат отразят в разделе 1 справки.

В свою очередь списания по зачету иному лицу, возврат денег, платежи по обязательству отразят в разделе 2 справки.

Перечисленные суммы отражают в справке по каждому виду поступлений и списаний с указанием КБК, ОКТМО, КПП и документов, обосновывающих отраженные операции.

Важно учитывать, что справка о принадлежности сумм ЕНП не является документом, подтверждающим исполнение организацией, физлицом (в т. ч. ИП) обязанности по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.