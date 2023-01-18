Зачет - возврат средств ЕНС: документы утвержденные и рекомендованные ФНС

Опубликованным 30.12.2022 приказом № ЕД-7-8/1133@ ФНС России утвердила пять форм заявлений:

о распоряжении суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС путем

– возврата (код по КНД 1112542);

– зачета (код 1150057);

об отмене (полностью или частично) зачета, осуществленного налоговым органом в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса) (код 1165171);

касающихся излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины

– о возврате (код 1122030);

– о зачете (код 1122029).

При отсутствии положительного сальдо на ЕНС для исполнения заявления о распоряжении путем зачета налоговики направят налогоплательщику сообщение об отказе в исполнении такого заявления. На этот случай утверждена форма сообщения об отказе с кодом по КНД 1165068.

Заявление на возврат

При уплате ЕНП в сумме, превышающей совокупную налоговую обязанность налогоплательщика, на ЕНС образуется положительное сальдо. Налогоплательщик имеет право распорядиться этой суммой. Он может заявить о ее возврате (ст. 79 НК РФ) или о зачете (ст. 78 НК РФ). Заметим, что с 01.01.2023 в НК РФ нет таких понятий как «суммы излишне уплаченных и излишне взысканных» налогов (за исключением госпошлины), поскольку они неприменимы к институту ЕНС (ст. 78 и 79 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.12.2022 № 565-ФЗ). Об основаниях и порядке возврата (зачета) госпошлины скажем чуть позже.

Чтобы распорядиться суммой путем возврата, нужно подать в ИФНС по месту учета заявление по форме 1112542 (прил. 1 к приказу № ЕД-7-8/1133@). Четырехзначный код ИФНС указывают в заявлении. Форма включает в себя собственно заявление, сведения о банковском счете и о получателе средств.

В заявлении нужно указать сумму (в рублях), которую налогоплательщик хочет вернуть, подтвердить достоверность и полноту заявляемых сведений.

В сведениях о счете нужно указать:

банковский идентификационный код (БИК) – типовой элемент из девяти знаков, идентифицирующий участников расчетов (обязательный элемент реквизитов любого банка);

номер счета для возврата. Это обязательный типовой элемент, представляющий собой уникальную числовую комбинацию из 20 чисел, закрепленную за определенным клиентом банка. Первые три цифры – показывают, для кого был открыт счет, четвертая и пятая – отражают направление деятельности организации, шестая, седьмая, восьмая – код валюты счета. При осуществлении операций по счетам в иностранных, клиринговых валютах, а также в драгоценных металлах в лицевом счете в разрядах, предназначенных для кода валюты, указываются соответствующие коды, предусмотренные Общероссийским классификатором валют (ОКВ) (ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000) (утв. Постановлением Госстандарта России от 25.12.2000 № 405-ст). Например, счет в китайских юанях – код 156, в долларах США – код 840, в евро – код 978. А вот по счетам в валюте РФ используется не цифровой код валюты по ОКВ (643), а признак рубля «810» (п. 2 «Схема нумерации лицевых счетов» прил. 1 к положению Банка России от 24.11.2022 № 809-П). Девятая цифра – проверочная (генерируется автоматически и используется для проверки корректности номера счета, защищает от ошибок и подделок), с десятой по тринадцатую цифры – комбинация, указывающая на отделение банка, сгенерировавшее счет, с четырнадцатой по двадцатую – номер счета, присвоенный банком.

В сведениях о получателе признак элемента может принимать следующие значения:

1 – организация;

2 – физическое лицо;

3 – бюджетная организация с лицевым счетом, открытым в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов РФ (муниципальных образований), органах управления государственными внебюджетными фондами.

Получатель с признаком 3 отражает в заявлении сведения об органе, который открыл и ведет лицевой счет. К числу таких сведений относятся наименование владельца счета, КБК, ОКТМО получателя, номер лицевого счета и назначение платежа. Два последних элемента имеют признак «Н», т. е. их наличие необязательно, поэтому в файле обмена они могут отсутствовать. Получатели с признаком 1 или 2 сведения об органе, открывшем и ведущем лицевой счет, не заполняют.

Заявление о распоряжении путем зачета

Сформированное положительное сальдо ЕНС можно зачесть в порядке, установленном НК РФ (п. 1 ст. 78). При заполнении заявления на зачет по форме с кодом 1150057 (прил. 3 к приказу ЕД-7-8/1133@) нужно указать признак зачета. Этот элемент принимает ограниченный перечень значений по кодовому словарю (табл. 4.8 прил. 4 к приказу № ЕД-7-8/1133@):

1 – в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов;

2 – в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса);

3 – в счет исполнения решений налоговых органов (подп. 10 и 11 п. 5 и подп. 3 п. 7 ст. 11.3 НК РФ;

4 – в счет погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности (подп. 2 п. 7 ст. 11.3 НК РФ).

Соответствующий признак проставляют на странице 001 заявления о зачете.

При зачете в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов на продолжении стр. 001 нужно указать ИНН этого лица и сумму зачета. Если зачет осуществляется между несколькими лицами, этот раздел нужно заполнять по каждому такому лицу.

При зачете в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса) на продолжении стр. 001 в соответствующем разделе нужно указать дополнительную информацию:

сумму зачета;

КПП (указывает плательщик – организация);

код ОКТМО (значение в соответствии с ОК 033-2013 (утв. приказом Росстандарта от 14.06.2013 № 159-ст));

КБК (значение в соответствии с Классификатором кодов классификации доходов бюджетов РФ (порядок их формирования и применения утв. приказом Минфина России от 24.05.2022 № 82н);

срок уплаты (в формате ДД.ММ.ГГГГ).

Дополнительно нужно отразить, исполняется ли зачет налоговым агентом: признак 1 – да, признак 2 – нет.

Проводя зачет в уплату по нескольким налогам, нужно заполнять описанный модуль по каждому налогу отдельно.

При зачете в счет исполнения решений налоговых органов (подп. 10 и 11 п. 5 и подп. 3 п. 7 ст. 11.3 НК РФ) в соответствующем разделе нужно указать размер суммы зачета, цифровой код документа, его номер и дату. Перечень цифровых кодов документов налоговых органов приведен на стр. 001:

01 – решение о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений;

02 – решение об отказе в привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений;

03 – решение об отмене (полностью или частично) решения о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке;

04 – решение об отмене (полностью или частично) решения о предоставлении налогового вычета;

05 – решение, вынесенное по результатам проверки ФНС России полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами;

06 – судебный акт или решение вышестоящего налогового органа, отменяющего (изменяющего) судебный акт или решение налогового органа, на основании которого на ЕНС ранее была учтена обязанность лица по уплате сумм налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов.

При зачете в счет погашения задолженности, не учитываемой в совокупной обязанности, нужно указать сумму зачета и его документальное основание:

1 – исполнительный лист;

2 – судебный акт.

Далее указать номер, дату документа и дату его вступления в силу. При зачете по нескольким документам нужно заполнить модуль информации по каждому из них.

Заявления по установленному формату в электронной форме с УКЭП можно подавать по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

Заявление на отмену зачета

НК РФ (п. 6 ст. 78) наделил налогоплательщиков правом отменить зачет, осуществленный налоговым органом. Речь идет о зачете в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса). Отмена зачета осуществляется также в заявительном порядке (прил. 5 к приказу № ЕД-7-8/1133@). В этой форме заявления нужно указать сумму отменяемого зачета, КПП (для организаций), код ОКТМО, КБК и срок уплаты.

Заявление содержит сведения об отмене зачета. При полной отмене зачета нужно указать признак 1, при частичной – 2.

Сумму нужно обязательно указывать при частичной отмене зачета. Если зачет отменяется полностью, сведения о сумме заполнять не нужно (табл. 4.10 прил. 6 к приказу № ЕД-7-8/1133@)

Заявления на возврат (зачет) госпошлины

Госпошлина – это особый федеральный сбор. Госпошлину взимают, например, с организаций и граждан при их обращении в уполномоченные органы и (или) к должностным лицам за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий (ст. 333.16 и 333.17 НК РФ). Например, при обращении за выдачей паспорта, свидетельств и других документов (их дубликатов), госпошлину мы платим до их выдачи.

Основания и порядок возврата госпошлины закреплены в ст. 333.40 НК РФ. До принятия закона № 263-ФЗ в п. 7 ст. 333.40 НК РФ было сказано, что возврат или зачет излишне уплаченных (взысканных) сумм госпошлины производился в порядке, установленном гл. 12 НК РФ. Но с 01.01.2023 эта норма утратила силу.

В п. 3 ст. 333.40 говорится, что заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) госпошлины подается ее плательщиком в орган, совершивший юридически значимые действия, за которые она была уплачена.

Заявление о возврате госпошлины следует подавать по форме с кодом КНД 1122030, а о зачете – по форме с кодом 1122029.

В обоих формах в заявительной части нужно указывать размер подлежащей зачету (возврату) госпошлины, код ОКТМО, КБК, дату и номер платежного документа. В разделе сведений о счете нужно указывать БИК, номер счета для возврат-зачета, признаки получателя (1 – организация, 2 – физлицо, 3 – бюджетная организация).

Заявление о возврате излишне уплаченной суммы госпошлины по делам, рассматриваемым в судах, а также мировыми судьями, подается плательщиком в ИФНС по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело.

А вот о зачете суммы госпошлины, уплаченной за лицензирование деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции следует обращаться в территориальные структуры Росалкогольрегулирования. Приказом этого ведомства от 27.12.2018 № 426 утверждена форма соответствующего заявления.

При наличии информации об уплате госпошлины, содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), документально подтверждать уплату госпошлины в целях п. 3 и 6 ст. 333.40 НК РФ не требуется (п. 10 ст. 333.40 НК РФ).

К заявлению о возврате госпошлины, уплаченной наличными, с 01.01.2023 достаточно приложить копии платежек (раньше требовали оригиналы). Копии платежек (вместо подлинников) нужно прикладывать к заявлению в случае полного возврата судебной госпошлины после 01.01.2023. Копиями раньше можно было подтверждать частичный возврат госпошлины.

Заявить о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы госпошлины по-прежнему можно в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы (абз. 9 п. 3 ст. 333.40 НК РФ).

Положения ст. 333.40 НК РФ не применяются к возврату государственной пошлины, в отношении уплаты которой судом выдан исполнительный документ (п. 11 ст. 333.40 НК РФ).

Рекомендуемые формы

Разрабатывая приказ № ЕД-7-8/1133@, налоговая служба упустила из виду (а может просто не успела вовремя подготовить) форму заявления о возврате переплат тех налогов, которые не учтены во входящем сальдо ЕНС. Имеются в виду суммы:

налога на профессиональный доход (проведение эксперимента введено Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ);

сборов за пользование объектами животного мира (ОЖМ) и водных биологических ресурсов (ВБР) (гл. 25.1 НК РФ);

авансовых платежей по НДФЛ с доходов иностранцев, работающих в России по найму (ст. 227.1 НК РФ).

В письме от 11.01.2023 № КЧ-4-8/105@ ФНС сообщила, что до внесения изменений в приказ № ЕД-7-8/1133@, следует применять рекомендуемые форму и формат такого заявления.

Оно состоит из двух страниц.

На странице 001 нужно выбрать цифровой код налога или сбора:

1 – НДФЛ, уплачиваемый в соответствии со ст. 227.1 НК РФ;

2 – НПД;

3 – сбор за пользование ОЖМ;

4 – сбор за пользование объектами ВБР (исключая внутренние водные объекты);

5 – сбор за пользование объектами ВБР (по внутренним водным объектам).

Здесь же на стр. 001 нужно выбрать код вида платежа (1 – налог; 2 – сбор; 3 – пени; 4 – штраф).

На стр. 002 нужно указать сведения о счете (БИК, номер), и цифровой код получателя (1 – организация; 2 – физическое лицо; 3 – бюджетная организация с лицевым счетом).

Данное письмо УФНС и МИ ФНС должны довести до подведомственных территориальных ИФНС.