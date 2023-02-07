Стресс, гнев, смирение, или отдельные итоги первого месяца работы с ЕНС и ЕНП

Стресс от введения ЕНС в самом начале января сменился гневом к середине месяца. У кого-то негодование вызывало отсутствие сведений о сальдо на ЕНС.

Потом, когда оно появилось в личном кабинете налогоплательщика, легче не стало. Сальдирование расчетов привело к появлению непонятной величины.

А достучаться до налоговиков, чтобы получить разъяснение, было практически невозможно. Кто-то злился от того, что невозможно получить справку об отсутствии задолженности по налогам.

Из-за этого организация не могла принять участие в каком-то очень важном тендере. Многие столкнулись с трудностями при заполнении новых уведомлений и платежек с непривычными реквизитами. Соль на раны бухгалтеров сыпали несогласованные действия финансистов, налоговиков и банков.

Но институт ЕНС введен, процесс уплаты ЕНП запущен, и это необратимо. А по теории пяти стадий принятия неизбежного на смену отрицанию, гневу, торгу и депрессии приходит смирение.

Хочется верить в то, что и у бухгалтеров неурядицы со временем закончатся.

А после переходного периода обещанная ФНС простота использования ЕНС начнет приносить облегчение в работе.

Какие преимущества от введения ЕНС и ЕНП

Привычным становится понятие ЕНС как виртуального кошелька. Его пополняют с помощью ЕНП. Сумму ЕНП определяют совокупной обязанностью по уплате налогов (сборов, взносов) на основании деклараций, расчетов, уведомлений.

единый срок уплаты налогов

Платить ЕНП нужно до срока уплаты налогов (взносов, сборов). Теперь срок уплаты налогов единый – 28 число месяца.

Но в текущем году 28.01 – это суббота, поэтому первый раз ЕНП нужно было уплатить не позже 30.01.2023.

В текущем году срок уплаты с 28 числа будет переноситься еще дважды: в мае (на 29.05) и в октябре (на 30.10).

Минюст 2 февраля.2023 зарегистрировал приказ ФНС от 01.11.2022 № ЕД-7-3/1036@.

Приказом вносятся поправки в форму и формат представления декларации по УСН.

В частности, по налогу, уплачиваемому в рамках этого специального налогового режима, сроки подлежащих уплате сумм налога и авансовых платежей скорректированы и приведены к единой дате – 28 числу.

Нюансы есть в удержании и уплате НДФЛ.

С 01 января 2023 не имеет значения, с какого вида дохода уплачивается НДФЛ.

Важно, в какой период исчислен и удержан налог:

за период с 01.01 по 22.01 – НДФЛ в составе ЕНП платят не позднее 28.01;

за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего – не позднее 28 числа текущего месяца;

за период с 23.12 по 31.12 – не позднее последнего рабочего дня календарного года.

В 2023 году НДФЛ, исчисленный и удержанный с 23.12.2023 по 31.12.2023, необходимо будет перечислить в бюджет в составе ЕНП не позднее 29.12.2023.

НДФЛ теперь нужно удерживать с выплат за первую половину месяца и за вторую половину.

К примеру, срок выплаты зарплаты за первую половину января (аванс) 19.01.2023, за вторую половину – 03.02.2023. В этом случае нужно было исчислить и удержать НДФЛ с аванса 19.01.2023.

Эта дата приходится на период с 01.01 по 22.01. Значит, в составе ЕНП этот налог нужно было перечислить не позднее 30.01.2023 (28.01.2023 –суббота).

Налог, удержанный 03.02.2023 приходится на период с 23.01 по 22.02. Срок перечисления НДФЛ в составе ЕНП – не позднее 28.02.2023.

При выплатах и удержании НДФЛ нужно учитывать правила предоставления стандартных вычетов. Отдельно в следующий раз на примере рассмотрим порядок отражения налога в 6-НДФЛ при разных вариантах выплаты части декабрьской зарплаты за 2022 год в январе 2023 года.

Отметим, что ЕНП не распространяется:

на страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний ( взносы от НСПиПЗ ). Эти взносы платим ежемесячно в срок не позднее 15-го числа календарного месяца, следующего за календарным месяцем, за который начисляются страховые взносы (п. 4 ст. 22 Федерального закона 24.07.1998 № 125-ФЗ);

НДФЛ с выплат иностранцам , которые работают по патентам. Фиксированный авансовый платеж по налогу эти налогоплательщики уплачивают по месту осуществления ими деятельности на основании выданного патента до дня начала срока, на который выдается (продлевается), переоформляется патент (п. 4 ст. 227.1 НК);

Госпошлины , по которым не выданы исполнительные документы суда (особенности и сроки их уплаты регулируются гл. 25.3 НК);

НПД (налог можно уплачивать как в составе ЕНП, так и на отдельный КБК, не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, по месту ведения налогоплательщиком деятельности) (п. 3 ст. 11 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ);

сборы за пользование ОЖМ и объектами ВБР. Эти сборы уплачивают по правилам ст. 333.5 НК.

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц (транспортного, земельного, налога на имущество) остался прежним – не позднее 1 декабря.

одна дата для представления налоговой отчетности

Это еще одно преимущество, которое последовало за введением ЕНС – установление единой даты представления деклараций и расчетов по тем налогам, на которые распространяется ЕНП. Теперь подавать декларации и расчеты нужно до 25 числа.

Расчет 6-НДФЛ следует представлять:

за квартал, полугодие и девять месяцев – не позднее 25 числа месяца, следующего за соответствующим периодом;

за год – не позднее 25 февраля.

Изменения в учетной политике

Введение ЕНС не поменяло порядок расчета налогов и взносов.

До 2023 года в учетной политике (например, в описаниях механизмов расчетов резервов) упоминались ПФР и ФСС. С принятием закона от 04.07.2022 № 236-ФЗ эти фонды объединили в единый социальный фонд (СФР).

Это потребовало корректировки содержания учетной политики, а именно, замены ПФР и ФСС на СФР.

Введение законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ для обязательного применения ЕНС и ЕНП также отразилось на учетной политике.

В частности, в рабочем плане счетов появился новый субсчет к счету 69 для отражения страховых взносов по единому тарифу, а в связи с переходом на ЕНС и уплату налогов (взносов) посредством ЕНП введены отдельные субсчета к счету 68 для учета таких платежей.

После объединения внебюджетных фондов в СФР для учета страховых взносов можно использовать два субсчета к счету 69:

69-4 «Расчеты по страховым взносам по единому тарифу»;

69-1-2 «Расчеты по взносам на социальное страхование от НСПиПЗ».

Для обобщения информации о расчетах с бюджетом при уплате ЕНП в плане счетов программы 1С предназначен счет 68.90 «Единый налоговый счет».

На этот счет по состоянию на 01.01.2023 перенесли остатки с дебета и кредита счетов учета налогов и взносов (недоимок по налогам, неоплаченных пеней, штрафов, процентов, остатки переплат по налогам).

Так сформировалось итоговое сальдо по расчетам с бюджетом на дату перехода на ЕНС. Сальдо на ЕНС должно соответствовать данным ФНС. Подтвердить такое соответствие поможет сверка расчетов.

Для государственных (муниципальных) учреждений Минфин подготовил приказ от 21.12.2022 № 192н (находится на регистрации в Минюсте), которым вносятся изменения в Единый план счетов бухгалтерского учета (утв. приказом от 01.12.2010 № 157н).

В числе многочисленных поправок план счетов дополнен новыми счетами, в т. ч. для отражения расчетов по ЕНП. Введены счета бухгалтерского учета системы казначейских платежей.

Сверка расчетов

Сальдо ЕНС на 01.01.2023 представляет собой разницу между излишне перечисленными денежными средствами и суммами неисполненных налоговых обязательств с учетом особенностей, установленных законом 263-ФЗ (ч. 5 и 6 ст. 4).

Остаток на ЕНС может быть:

положительным (если общая сумма налоговых перечислений больше начисленной совокупной обязанности по уплате налогов и сборов);

отрицательным (если общая сумма перечислений меньше начислений);

нулевым (при совпадении общей суммы перечислений и начислений (совокупной обязанности)).

По сообщению ФНС процесс актуализации сведений 2022 года завершен.

Узнать сальдо ЕНС можно в личном кабинете налогоплательщика или в учетной бухгалтерской системе.

На промостранице ЕНС на сайте ФНС можно найти описание требований к клиенту ЕНС, а также процесса подключения к API ЕНС.

Приказом ФНС от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@ утверждена форма заявления о представлении справки о наличии по состоянию на дату ее формирования положительного, отрицательного или нулевого сальдо.

В заявлении нужно выбрать вид справки «1» (о наличии сальдо ЕНС) и способ ее выдачи:

1 – в налоговом органе, в который представили заявление;

2 – в МФЦ, через который его подали;

3 – по почте.

На подготовку справки налоговикам отводится 5 рабочих дней.

В справке о наличии отрицательного сальдо ЕНС будут указаны сведения о задолженности по каждому налогу, и сроки ее возникновения.

Справка будет содержать расчет пеней, периоды недоимки, на которые начислены пени, размер ключевой ставки Банка России.

Что делать, если вы не согласны с суммой сальдо ЕНС и его детализацией?

В этом случае налоговая служба рекомендует обратиться письменно через ЛК, ТКС или иным способом через сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС».

Из списка вопросов выберите «Не согласен с сальдо ЕНС, требуется актуализация». ФНС обещает, что специалист свяжется с вами для уточнения причины обращения и поможет решить вопрос сверки сальдо.

Учитывайте, что долги с пропущенным сроком взыскания, из сальдо ЕНС исключены автоматически. Если возможность взыскания судом не будет восстановлена, то сумма такого долга не будет влиять на состояние расчетов с бюджетом и будет исключаться из справки об исполнении обязанности.

Если в остатках у вас оказались переплаты по налогам, которые вы уплатили более трех лет назад и не вернули их на 01.01.2023, такие суммы налоговики тоже не учитывают (п. 3 ст. 4 закона № 263-ФЗ).

При отрицательном сальдо вам направят требование об уплате задолженности.

Период проведения индивидуальных сверок с налогоплательщиками, которые не согласны с сальдо ЕНС, продлен до 1 марта текущего года (письмо ФНС от 26.01.2023 № ЕД-26-8/2@).